Alberto Núñez Feijóo pulveriza la encerrona de Silvia Intxaurrondo en TVE: «La equivocada es usted»

Deben ser los nervios que genera el depender de que gane Pedro Sánchez para seguir en su puesto.

Lo cierto es que la periodista Silvia Intxaurrondo, en ‘La Hora de La 1’ (TVE) quiso preparar una encerrona al candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pero la estratagema se salió más bien regulera tirando a pésima.

La periodista fue a buscarle las cosquillas al líder del PP por haber metido a VOX en el Gobierno de Extremadura, por las promesas de bajar impuestos sacándole a colación los impuestazos de Mariano Rajoy, la revalorización de las pensiones o sus declaraciones sobre el ‘caso Pegasus‘.

Sobre el primer tema, el del Ejecutivo de María Guardiola, Silvia Intxaurrondo fue a saco:

¿Por qué usted obligó, a María Guardiola, a una mujer de palabra a romper el compromiso que tenía antes de las elecciones, el compromiso de no pactar con VOX? ¿Por qué le obligó a romperlo?

La respuesta de Feijóo, implacable:

Me sorprende que usted sepa que yo obligué a la señora Guardiola a algo a lo que no le obligué, pero quizá sepa usted más que yo.

Acto seguido la revalorización de las pensiones conformes al IPC. El candidato popular aseguró que su partido siempre las había revalorizado conforme al IPC e incluso cuando este había sido negativo, las había subido un cuarto de punto:

El PP subió las pensiones cada año y el PSOE no.

En ese momento, saltó la periodista para intentar desmentir al líder del PP:

No es correcto, señor Feijóo. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013 ni en 2017.

Feijóo volvió a contraatacar:

Yo no sé de dónde saca usted eso. Vuelvo a reiterar que nosotros siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC. Cuando el IPC era cero o negativo, incluso nosotros las subíamos un cuarto de punto. Por tanto, revise usted los datos. Como hay hemeroteca, va a comprobar usted lo que yo le digo.

El nuevo punto de fricción se produjo con la rebaja de impuestos prometida por Feijóo. Silvia Intxaurrondo trajo a colación que eso mismo lo había prometido Mariano Rajoy durante la campaña de las generales del 20 de noviembre de 2011 y luego, en cambio, hubo una subida masiva de impuestos. La respuesta de Feijóo, sencillamente colosal:

Me sorprende que no contextualice usted. El señor Zapatero mintió a todos los españoles porque dijo que su déficit público era de un 6% y resulta que era del 9%. Había una pequeña diferencia de 35.000 millones de euros más de déficit, además dejó más de 80.000 millones de euros de facturas sin pagar a los proveedores. Y además nos dejó una deuda con las eléctricas de más de 30.000 millones. Y además, por si fuera poco, dejó quebradas todas las cajas de ahorro.

Y sobre el asunto ‘Pegasus’, con unas afirmaciones de Feijóo en el cara a cara con Pedro Sánchez asegurando que la investigación se cerró por falta de colaboración del presidente y que fue llevado como noticia por parte de alguna agencia, Intxaurrondo quiso afearle esa actitud al líder de la oposición:

Usted dijo que el ‘caso Pegasus’ quedó cerrado porque el presidente del Gobierno no quería colaborar con la Justicia. Usted, señor Feijóo, dos días después reconoció que se había equivocado. Yo me pregunto como un hombre de su formación, de su trayectoria, de su nivel, puede difundir sin contrastar una información que afecta a la seguridad del Estado.

Feijóo tampoco se arredró:

Aquí alguien está equivocado y me da la sensación de que es usted. Si yo leo un teletipo que me dice eso, igual debería de contratar más teletipos, pero eso es lo que me dice un teletipo.