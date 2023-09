Leguina deja petrificada a Susanna Griso: tiene una petición expresa a PP y VOX que no esperábamos

Alto y claro.

Joaquín Leguina, expresidente socialista de la Comunidad de Madrid, no escondió el rechazo que le produce la «deriva peligrosa» que ha tomado el PSOE en los últimos años y se encarga de demostrarlo cada vez que puede.

A preguntas de una petrificada Susanna Griso en ‘Espejo Público’ (Antena 3) aseguró que votó al PP el pasado 23J:

He votado a Feijóo porque estoy a favor de la Constitución. Me han quitado la militancia y, por tanto, la obligación de votar al PSOE y he votado a la mejor opción o a la que me parecía menos mala. El espíritu de la Constitución, que es el de la reconciliación nacional, hay que mantenerlo.