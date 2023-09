Leguina monta un pollo descomunal por la manipulación de la presentadora de Cuatro: «¡Los separatistas nos odian!»

No está para que le toquen las narices.

Y mucho menos para que intenten poner en su boca lo que él en ningún momento ha dicho.

Joaquín Leguina, histórico socialista y expresidente de la Comunidad de Madrid entre 1983 y 1995, está estupefacto, como todos los españoles de bien, ante el espectáculo siniestro de ver a toda una vicepresidenta segunda del Gobierno ir a reunirse a Bruselas con el prófugo Carles Puigdemont para reclamar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.

El político, que entró en ‘Cuatro al Día’ (Cuatro) el 6 de septiembre de 2023, tuvo que cortar en seco a la presentadora del espacio, Mónica Sanz, al deducir errónamente de las reflexiones de su invitado una conclusión que jamás este dijo.

El que fuera jefe del Ejecutivo madrileño fue cuestionado por el chantaje del líder huido de Juntos por Cataluña y sobre cuál podría ser el posicionamiento de su partido y más en concreto de Pedro Sánchez.

Leguina fue contundente en su respuesta:

Yo no sé si va a haber o no un pacto porque yo no estoy en la cabeza de Pedro Sánchez y gracias a Dios no estoy en su cabeza. Pero, vamos a ver, lo que dice este señor, que tiene cuatro votos populares es hacerse con el Gobierno y destrozar la Constitución. A ver si nos aclaramos con los nacionalistas y los separatistas catalanes. ¡Qué nos odian a los españoles! ¡Cómo vamos a pactar con ellos si odian la Constitución, odian nuestra patria y nos odian a nosotros! No hay más que leer todo lo que han escrito.