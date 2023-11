Brutal Aznar en 13TV: «El discurso de investidura de Pedro Sánchez es una declaración de guerra»

Implacable.

José María Aznar mandó a la lona al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una extensa entrevista en el programa ‘El Cascabel’ (13TV) que dirige y presenta Antonio Jiménez.

El que fuera jefe del Ejecutivo español entre 1996 y 2004 definió con contundencia lo que fue el discurso de investidura del líder del PSOE.

Para el presidente de honor del Partido Popular, lo que dijo Sánchez desde la tribuna del Congreso de los Diputados fue una auténtica «declaración de guerra»:

Pedro Sánchez dice a millones de españoles que no solamente voy a gobernar para vosotros, no solamente no voy a gobernar con vosotros, sino que voy a gobernar contra vosotros. Y voy a levantar un muro que os haga imposible estar aquí o tener aspiraciones de gobernar algún día el país. Eso es algo que nunca se había escuchado, es un discurso de confrontación, de exclusión, de división. No nos debemos de olvidar del contenido y la amnistía forma parte del mismo, es el derrumbamiento del orden constitucional, la desaparición histórica de la nación española y su sustitución por una cosa con diferentes naciones que llaman ahora plurinacionalidad. Esto significa que la convivencia entre españoles va a estar muy dañada. Por eso es un peligro para la democracia española.