Vicente Vallés solo necesita 30 segundos para desmontar el último engaño de Pedro Sánchez

Medio minuto.

Es el tiempo invertido por Vicente Vallés para dejar completamente noqueado a Pedro Sánchez.

El presentador y responsable de la segunda edición de Antena 3 Noticias comentó la noche del 4 de diciembre de 2023 la entrevista que el presidente del Gobierno socialcomunista concedió a la Cadena SER.

En esa visita al estudio del programa de Àngels Barceló, ‘Hoy por Hoy‘, el inquilino de La Moncloa tuvo que afrontar varias cuestiones relacionadas con la amnistía y con sus pringosos acuerdos con el entorno separatista catalán.

Tan imposible de mantener un discurso coherente sobre ese primer encuentro entre el PSOE y Juntos por Cataluña en Ginebra (Suiza) que hasta la propia periodista del Grupo PRISA tuvo que recordarle lo obvio.

Y si Sánchez no había tenido bastante con el pescozón de Barceló, en la noche Vicente Vallés terminó de ajustarle las cuentas por querer llamar a las cosas por otro nombre como si eso fuera a motivar un cambio en la naturaleza de las mismas.

Concretamente, el periodista de la primera cadena de Atresmedia hizo referencia a la terminología empleada por Pedro Sánchez para referirse a los miembros de Juntos por Cataluña.

El dirigente del PSOE llegó a justificar que la reunión tuviera lugar en Ginebra porque alguno de los asistentes residía fuera de España. Y se quedó tan ancho.

Pero Vallés fue a saco con esta cuestión y denunció que el socialista no emplease el calificativo correcto a la hora de nombrar a Carles Puigdemont:

Que se negocie el futuro de España en un país extranjero y con un mediador ha provocado un encendido debate, pero el presidente del Gobierno no ve ninguna contraindicación. Le parece normal y lo justifica porque uno de los participantes es un prófugo de la Justicia, aunque Pedro Sánchez no se refiera a Puigdemont de esa manera. Solo dice que no vive en España.