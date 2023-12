María Jamardo le afeita la jeta a Ramón Espinar por blanquear a Bildu

Formidable.

Ramón Espinar se llevó una buena tunda en el programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro) por intentar hacer un blanqueamiento casi pornográfico de EH Bildu dejándose en el tintero cualquier vinculación con la banda terrorista ETA.

María Jamardo, al otro lado de la mesa de debate, le dio sopa con ondas al expodemita al recordarle que en modo alguno ese partido se había desvinculado de todos los crímenes cometidos por los etarras.

La periodista, momentos antes, criticó abiertamente el dispendio de dinero por parte del Gobierno Sánchez para engordar su gabinete y le había llamado la atención la creación de un departamento llamado Discurso y Mensaje.

Jamardo recurrió a ese último derroche de la factoría monclovita para relacionarlo con el interés del Ejecutivo socialcomunista para hacer pasar como higiénico a un partido como es EH Bildu:

Claro, ETA ya no existe y entonces hay que repetirlo muchas veces, que ETA ya no existe, que ETA ya no existe, que Bildu es democrático, que Bildu es democrático, pero oye, al minuto dos todo el mundo viendo a Franco en el supermercado y con el riesgo de que llegue la extrema derecha. Yo es que ya me río por no llorar porque todo esto lo pagamos todos.