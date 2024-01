Vicente Vallés se mofa de la última tontería de Yolanda Díaz para tapar su gran derrota política

No hay por dónde cogerla.

Yolanda Díaz, a pesar del auténtico guantazo que sus excompañeros de Podemos le propinaron al tumbarle el decreto ley que ella defendía, el de la reforma de los subsidios por desempleo, sigue en su mundo fantástico.

La de Sumar vive en una especie de realidad paralela en la que cree que las derrotas parlamentarias son secundarias, que lo que realmente importa es tener el apoyo de la calle y ella presume de tenerlo a raudales.

De ahí que Vicente Vallés, en su informativo del 15 de enero de 2024 en Antena 3, se tomase a chacota las declaraciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno Sánchez y titular del Ministerio de Trabajo al programa ‘Espejo Público‘ de la primera cadena de Atresmedia:

Moncloa sacó adelante dos de los tres decretos leyes y el que fue derrotado era el de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que no salió muy bien parada de esa sesión. Perdió esa votación por el voto en contra de los cinco diputados de Podemos que iban en las listas de Sumar que encabezaba la propia vicepresidenta y eso ha mostrado una evidente debilidad política.

A renglón seguido puso las palabras de la líder de Sumar:

Yo esta mañana he ido a llevar a mi hija al colegio como hago las mañanas que puedo y las tardes y había no enfado, sino muchísimo enfado con las formaciones políticas que han tumbado una norma que tiene que ver con la mejora de la vida de la gente. Este día iba con un taxista y me decía que estaba, efectivamente, asombrado con lo que había hecho Podemos.