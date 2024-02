Alfonso Serrano (PP) hunde a un peón de Sánchez con una pregunta colosal sobre la tragedia de Barbate

Rifirrafe en ‘Todo es Mentira‘ (Cuatro) a cuenta de la tragedia de Barbate.

Alfonso Serrano (PP) y José Cepeda (PSOE) tuvieron un encendido debate sobre quién tuvo la responsabilidad de lo sucedido en el puerto de la localidad gaditana y que acabó con la vida de dos agentes de la Guardia Civil después de ser embestidos por unos narcotraficantes a bordo de una potente lancha.

El diputado autonómico del Partido Popular en la Asamblea de Madrid detalló que su formación iba a presentar medidas e iniciativas en las Cortes para conocer con detalle qué sucedió en la bahía de Barbate:

Para Serrano, sigue habiendo cuestiones que aún están sin resolver y sin respuesta por parte del Gobierno Sánchez:

Hay tantas cuestiones que podríamos abordar, y llegamos a lo sucedido hoy, que a todas luces parece ser la falta de medios y la ausencia de una explicación clara, que todavía no se ha proporcionado después de cuatro días, sobre por qué se desmanteló esta estructura tan importante. Lo que sí está claro es que existe un intento de desviar la atención o de cuestionar la ética misma. Y algo deben haber hecho mal cuando ni siquiera el presidente del gobierno ha tenido la dignidad de bajar y ofrecer sus condolencias a la Guardia Civil o a sus familiares en Barbate. Es lamentable que el presidente tenga tiempo para asistir a desfiles de moda y a la Gala de los Goya , pero no para mostrar su apoyo frente a los guardias civiles

Cepeda saltó como un resorte ante el meneo de Serrano:

Después de esta intervención de Alfonso, me gustaría preguntarte qué operativo dispuso el Partido Popular cuando estaba en el gobierno, en el Campo de Gibraltar para combatir el narcotráfico. Te lo diré yo: ninguno. En cambio, nuestro Gobierno sí ha tomado medidas al respecto. Respecto a lo relacionado al Ocon Sur, lo único que puedo decir es que hay informes, no del ministro Marlaska, sino de los servicios internos de la Guardia Civil, que sugieren que algo estaba sucediendo allí. El Gobierno de España no solo no ha reducido recursos, sino que ha aumentado los recursos destinados a la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, es evidente que este incidente requiere una investigación detallada para entender lo que está sucediendo y lo que ha sucedido. Es injusto culpar a Pedro Sánchez o al ministro Marlaska de esto, y sacar a Bildu no ayuda en absoluto. ¿Te parece razonable utilizar políticamente esta tragedia y sacar al gobierno de Marruecos?