Esperanza Aguirre zarandea a Jesús Maraña por colar una mentira sobre Feijóo para que Sánchez se luciera en el Congreso

Colosal Esperanza Aguirre.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid pasó por ‘La Mirada Crítica‘ (Telecinco) para tratar sobre varios asuntos.

Al hilo de la guerra entre el ‘caso Koldo-Ábalos‘ y lo de los supuestos cobros irregulares del novio de Isabel Díaz Ayuso, la exdirigente de la Puerta del Sol quiso dejar claro que los socialistas están disparando con tinta de calamar y, además, parapetándose en mentiras de otros medios como las publicadas por Jesús Maraña (‘Infolibre‘):

No es lo mismo el PSOE que el PP, perdone que se lo diga. Y luego sacan una mentira, sabiendo que era mentira, en el control del Gobierno que hace Feijóo , Sánchez le habla de que a su mujer le han dado una subvención la Xunta de Galicia . Mentira. Y sabían que era mentira.

Ana Terradillos quiso poner paños calientes:

Hombre, no sé si lo sabían, parto de la base, cuando un medio de comunicación saca algo, quiero pensar que no miente. Y que rectifica si se la han colado.

Para Aguirre todo respondió a un plan predeterminado:

Querían que Pedro Sánchez le dijera eso a Feijóo en el control. Y inmediatamente dijeron que se habían equivocado. Pero no pidieron perdón, por supuesto. Dijeron que buenos somos, que reconocemos que nos hemos equivocado. Es verdad

De nuevo, intento fallido de Terradillos por salvar la cara a Jesús Maraña:

Yo no sé, quiero pensar que el medio de comunicación pensaba que era verdad. Rectificó de hecho las 48 horas. No sé si tarde o pronto, no lo sé.