Felipe González se divierte con Pablo Motos saldando cuentas pendientes con Sánchez y Zapatero

Más de un sanchista dirá que son las cosas del Abuelo Cebolleta.

Pero lo cierto es que Felipe González sigue siendo una voz de referencia para opinar sobre el PSOE y lo que están haciendo dirigentes como Pedro Sánchez o el zascandil de José Luis Rodríguez Zapatero.

El que fuera presidente del Gobierno entre 1982 y 1986, con cuatro victorias seguidas, tres de ellas con mayoría absoluta, estuvo en ‘El Hormiguero‘ (Antena 3) para pasárselo en grande con Pablo Motos y, de paso, pasar alguna que otra factura pendiente.

El presentador sacó a colación la famosa carta del actual inquilino de La Moncloa con la que anunció sus cinco días de reflexión y ver si seguía o no al frente del Ejecutivo.

Concretamente le preguntó por la recta final del mandato de González:

A lo que el exmandatario respondió:

González alucina con la carta que se marcó Pedro Sánchez:

Que me iba a pensar no se lo hubiera dicho. Que me iba, a lo mejor, se lo hubiera dicho. Pero que me iba a pensar. Hay mucha gente, además, que se lo creyeron. Yo no, yo no, yo no. ¿No? Yo no. Personalmente pido perdón, porque cada uno puede tener una posición. Yo voy a pensar, es decir, venir a socorrerme, que me están atacando. Es que lo oí ayer en el debate parlamentario, que empezó bien, es decir, bueno, vamos a calmar las aguas, vamos a hablar civilizadamente, ¿no? Y al momento estábamos en la política del fango, no sé cuánto, no sé qué. Un poquito de calma, vamos a quitarnos las navajas de la boca, vamos a hablar de los problemas de los ciudadanos. Pero al rato estaba viendo al presidente del Gobierno decir que no me van a quebrar, que no me van a quebrar. No lo entiendo, es un lenguaje que yo no he tenido nunca. Cada vez que he ido a unas elecciones, repito, incluso cuando yo ya estaba harto hasta de mí mismo, incluso en ese momento, yo hacía las elecciones para ganar. Y jamás se me ocurrió decir, oiga, que alguien me salve, que alguien me ampare, que me arropen, que no sé qué. Y dije, bueno, ya, bastante mayor, pongan la ropita, ya era adulto.