Carmen Lomana deja boquiabierta a Susanna Griso con una sorprendente confesión sobre Monedero

Juan Carlos Monedero está en el ojo del huracán después de las acusaciones sobre supuestos casos de agresión sexual a alumnas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Carmen Lomana mostró su enorme asombro ante estas informaciones ya que, la socialité, había tenido cierta amistad en el pasado con el que fuera fundador de Podemos.

En la mañana de este jueves 27 de febrero de 2025, la colaboradora de televisión reveló en ‘Espejo Publico’ (Antena 3) que, Pablo Iglesias e Irene Montero debieron ser conocedores de ello a pesar de no denunciarlo nunca públicamente.

Monedero no es el primer homo podemita salpicado por un escándalo de esta dimensión, además del caso judicializado de Iñigo Errejón o las actitudes deleznables de Pablo Iglesias.

“Se creen imbuidos de una moral que nos tienen que dar clases a los demás y eso es lo que es todavía peor”, criticó Lomana y tachó al profesor de Políticas de “cínico” a “hipócrita”.

Incluso, la empresaria, salió en defensa del político cuando tuvo un problema con Hacienda y que, Monedero acudió en su ayuda.

“Me llamó, ‘por favor, no conocerás…’, y le puse un asesor fiscal buenísimo. Este amigo mío le dijo recomendó hacer una complementaria y ya está. Me llamó un día como loco, ‘por favor, tú sabes, ayúdame, que me están queriendo meter en un lío’ y me explicó que era un dinero que le pagaban por el trabajo que hizo para la moneda americana”.