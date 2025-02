¡Toma jarabe democrático! Unos mariachis trolean a Monedero por el escándalo de sus acosos a mujeres

El vídeo es, sencillamente, colosal.

El influencer Adrián Rescue You subió a sus redes sociales una pieza que es para partirse de risa en relación a las andanzas de Juan Carlos Monedero, en especial el escándalo relacionado con los supuestos abusos sexuales cometidos hacia alumnas de la Universidad Complutense y de compañeras de la formación de Unidas Podemos.

El comunicador, que se desplazó hasta el domicilio del politólogo, comentó segundos antes de dar comienzo a la intervención que con tanto mimo preparó:

Estamos en la vivienda de Juan Carlos Monedero, un político que no respeta la presunción de inocencia de millones de hombres. Y recientemente ha sido acusado de muchas mujeres de agresión sexual, de ser un baboso y un guarro. Así que me encantaría de verdad, Juan Carlos Monedero, respetar tu presunción de inocencia, pero tú no lo has hecho con nosotros. Así que ojo por ojo. Y la gente de tu ideología inventó una cosa que se llama escrache, pero lo hacía aburrido, soso, sin gracia, sin sangre. Hay que hacer los escraches con el estilo. Hay que darle salsa, hay que darle carisma. Potencia. Hay que salir del corazón. Hay que hacerlo con estilo.