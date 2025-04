El cobarde Cintora (TVE) se lava las manos ante las críticas de Iglesias hacia Ferreras: «Lo dice él, no el programa»

¡Qué fácil es pontificar y disparar contra todo bicho viviente desde un canal de Youtube!

Sin embargo, cuando se tiene un puestazo en TVE, en concreto un programa, ‘Malas Lenguas‘, comienzan los miedos a perder la silla.

Y eso es lo que le sucedió a Jesús Cintora.

El periodista soriano, que en su canal de YouTube no tenía problema alguno en referirse a Antonio García Ferreras como corrupto aprovechando que Francina Armengol prohibió a Ione Belarra, la diputada de Podemos, expresarse así desde la tribuna del Congreso de los Diputados, se acongojó ante los ataques de Pablo Iglesias contra el comunicador de laSexta.

Así de dicharachero se mostraba en su canal particular:

¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tremendo, tremendo lo que ha pasado en el Congreso de esta España nuestra, donde no se podía decir Ferreras corrupto a la hora de debatir la regeneración en los medios de comunicación. Que esto es como si nos dijeran, vamos a hablar de la historia de la droga en el deporte, pero no se puede hablar de Maradona. Hoy debate sobre la regeneración en los medios, pero cuando Belarra de Podemos nombra a Ferreras como corrupto, la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, dicen, no, no, no, penalti.