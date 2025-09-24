  • ESP
'EL ANÁLISIS. EL DIARIO DE LA NOCHE' (TELEMADRID)

Antonio Naranjo se harta en directo del señalamiento de Óscar Puente: «Déjese de bulos»

El ministro de Transportes lleva varios días dando la turra en redes sociales con mensajes en los que arremete contra el presentador y Telemadrid por ocultar, según sus palabras, el caos en el Metro de Madrid

Lleva varios días dando la turra.

Óscar Puente, que sigue sin resolver el caos en los trenes de Cercanías y en el AVE, se está dedicando a escrutar las incidencias que se vienen produciendo en el Metro de Madrid.

En su cuenta en X da cumplida cuenta de las imágenes que mandan varios usuarios de ese medio de transporte madrileño. Instantáneas de largas colas y de andenes colapsados, especialmente en la línea 10.

El ministro de Transportes, muy cuco él, oculta que ahora mismo se está acometiendo una de las obras de mayor calado en el Metro, la reforma integral de la línea 6 y ello, por lógica, conlleva una serie de incomodidades a los usuarios que, eso sí, previamente ya estaban informados.

Pero a Puente eso le viene dando exactamente igual. Y en sus ‘oraciones’ tuiteras no olvidó meterse con Telemadrid y, más en particular, con Antonio Naranjo:

Antonio Naranjo, que algún mensaje ya le puso en su momento a modo de réplica, acabó contestándole desde su programa en Telemadrid, ‘El Análisis. El Diario de la Noche’:

Voy a contar una curiosidad de estas del estilo de Óscar Puente. Ya saben que el ministro no ve atrasos, colapsos y averías en los trenes, y asegura que tenemos el mejor servicio de la historia. Su ceguera acaba cuando habla del Metro de Madrid, ahí hay problemas siempre, y muy gordos. Pero, el problema real es que según la Comunidad de Madrid acaba de difundir un bulo. Puso una imagen de un andén colapsado y era mentira, la escena real era bastante distinta. La verdad es que no está bien difundir información falsa, señor Puente, pillín.

Señor Puente, mire, le voy a decir una cosa. Está feo señalar a Telemadrid y dedicarle a servidor tantos mimos, que yo ya tengo en casa los suficientes. Aquí no le vamos a denigrar, la verdad, aunque me pregunto, ¿qué haría usted con nosotros cuando recuerde otros regímenes, pues no sé, tan del agrado de su amigo Zapatero, donde cuando el poder señala, pues ocurren cosas muy feas? Ahora hablaremos con el jefe del Metro de Madrid para que dé explicaciones a los usuarios del servicio por los problemas que hay. Y si hace falta, por los que usted se inventa, con fotos trucadas o antiguas. Y luego ya sí, entre bulo y bulo, si tiene usted tiempo, pues haga una auditoría en cercanías y también del AVE, para intentar saber por qué funcionan como el tren de la bruja. Pero que no se le hagan los mismos que se le hicieron a Ábalos, por favor, que luego sale que todo va perfecto, mientras otro tren se para y otro juzgado se llena de amiguetes suyos. Y gracias por vernos siempre, señor ministro.

