Un picado Ábalos se pone chulo con la prensa: «¡Qué voy a temer!»

José Luis Ábalos se ha vuelto a poner chulo con la prensa. Todo apunta a que al Ministro de Transportes no ha encajado bien que el juez de guardia diera la orden de proteger las imágenes de las cámaras de seguridad del Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, por lo que al ser preguntado por los medios de comunicación si tenía sentía miedo de que se vieran las imágenes se puso rápidamente farruco: «¡Qué voy a temer!”.

Contrario a los gestos mostrados en el Congreso de los Diputados, Ábalos ha afirmado sentirse «muy tranquilo» de lo que puedan desvelar las imágenes de las cámaras de seguridad del Aeropuerto Barajas Adolfo Suárez durante su reunión ‘secreta’ con la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.

El ministro de Transportes se aferra a su versión, una de las tantas que ha defendido, de que se cumplieron «todas las normas» que prohibían la entrada en territorio Schengen de la mandataria venezolana. En este sentido, afirma sentir una «tranquilidad enorme», debido a que está convencido de que hizo «todo fue correcto».

«Realmente es que no me interesa, le interesa a otros generar incertidumbre», ha lamentado el titular de Transportes, que ha subrayado que no tiene intención de alentar más el «espectáculo».

Otros episodios flamencos de Ábalos

El ministro también se puso flamenco el miércoles 5 de febrero de 2019 en un acto irrelevante para la cuestión (en el Segundo Encuentro Transversal Observatorio 2030, en Valencia), donde lo único que le interesaba a los periodistas era lo obvio.

Uno de los periodistas cuestionó al ministro por algo que le irritó y que le tiene muy preocupado; la impaciencia en Estados Unidos hacia su persona:

Periodista: ¿Cree que puede existir cierto malestar en Estados Unidos tras ese encuentro con Delcy Rodríguez?

Ábalos: ¿Es una pregunta seria o es una broma?

Periodista: Es una pregunta seria.

Ábalos: Pues es una broma, ya le digo yo, una broma que estamos viendo estos días. Cada vez el nivel de ridículo es un poquito mayor.

No se trató de un caso aislado. En otras imágenes se ha visto cómo Ábalos carga contra los periodistas que preguntan, como el ya conocido vídeo donde se encara con un reportero que le preguntó sobre qué habló con la número dos del dictador venezolano, Delcy Rodríguez.