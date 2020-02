El ‘vago’ de Pablo Iglesias, que se borró de trabajar por una amigdalitis, encima critica a los medios por las fotos que la ilustraban

Pablo Iglesias se ‘borró’ de trabajar por una amigdalitis.

Hay gente para todo, que nos gusta decir en este periódico.

Y para eso tenemos al ‘vice’, Pablo Iglesias, que después de borrarse de trabajar por una amigdalitis, posteriormente se ha dedicado a ironizar y hacer gala de ese humor tan lamentable con las fotos que elegían los medios para ilustrar la noticia.

El vicepresidente podemita se ausentó contra todo pronóstico de la mesa de negociación entre el Gobierno y la Generalitat catalana por este problema médico.

Este hecho se ilustró con una imagen reciente de Iglesias cogiéndose la garganta.

Los antibióticos, el propóleo, la sopa calentita y la leche con miel hacen milagros. Estoy mejor. Pero vistas las fotos que me ponen para ilustrar la amigdalitis, espero no tener nunca una prostatitis 😳 pic.twitter.com/REeWfdW7u8

Pero para el ‘señorito’ de Galapagar, no parecía estar del todo bien elegida y mostró su malestar ironizando con que clase de fotos publicarían de él esos mismos medios si lo que sufriese fuera un problema como la prostatitis.

Yo cuando me duele la garganta me tomo un ibuprofeno y me voy a trabajar. CACHO VAGO

— Arrivital 🇪🇸🌏 (@arrizmendi11) February 27, 2020