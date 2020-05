Paliza a Marlaska en el Congreso: «¿No siente vergüenza por esta traición a la Guardia Civil?»

Nuevo Pleno del Congreso este 27 de mayo de 2020, coincidente con el inicio de los diez días -por fin- de luto en España por las víctimas que se cuentan por miles del dichoso coronavirus, pero hoy con una especial atención recayendo sobre el ministro de Interior, muy señalado en las últimas jornadas.

Fernando Grande-Marlaska se presentaba en la sede de la soberanía nacional con un escándalo mayúsculo por cesar al teniente coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, la dimisión del DAO Laurentino Ceña y la queja casi unánime de todo el Cuerpo. Una situación muy incómoda que ha puesto al ministro de Sánchez en la casilla de salida, y las preguntas de los diputados fueron directamente a por él.

El primero en señalarlo fue Pablo Casado:

Señor Sánchez, no salimos más fuertes a pesar de la propaganda, le exigimos responsabilidades por sabotear la independencia judicial en la investigación de presuntos delitos el 8-M. Y todavía pretender tapar esto con un aumento salarial, pero llegaremos hasta el final y no conseguirán amordazar al pueblo español. El que sobra en esta farsa no es el coronel, es su ministro.