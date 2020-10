Rocío Monasterio (VOX) intimida a una Mónica López (TVE) que no olvida lo de Cayetana y Esperanza: «Me he tirado el café»

Mónica López, la presentadora debutante esta temporada en ‘La Hora de la 1‘, el nuevo programa de Televisión Española, no ha tenido una semana fácil.

La meteoróloga catalana pasó las de Caín ante Cayetana Álvarez de Toledo y Esperanza Aguirre, que fieles a sus estilos claros y directos, le hicieron sudar sangre en las entrevistas que les hizo en el programa matinal de TVE.

Tal es así que este viernes, sin tan siquiera empezar su conversación con otra mujer de la derecha, Rocío Monasterio de VOX, ya se observó que comenzaba intimidada. O quizás se puso demasiado nerviosa. Al menos, en un deje de la espontaneidad que le caracteriza, la presentadora no disimuló y reconoció haberse tirado el café antes de comenzar su cuestionario a Monasterio, que no quiso hacer aún más leña.

López: Bueno, buenos días Monasterio: Buenos días López: He pedido un café esta mañana y sabía que era mala idea, y me lo he tiradO Monasterio: A todos nos pasa de vez en cuando López: No pasa nada, no pasa nada (se arremanga)

En la entrevista, la líder de VOX en Madrid ha pedido a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que «tome las riendas» en la región con una «estrategia clara», para evitar que el socialista Sánchez imponga «la dictadura del estado de alarma».

Ayuso tiene que tomar las riendas y gestionar: Tiene las herramientas, tiene la legislación, hay que establecer una estrategia, mantenerla y contarla bien. El Gobierno por su parte debe desistir de su ataque a Madrid y la manera de repudiar esos ataques es con gestión

Lo cierto es que, más allá de las críticas que se le puedan hacer a Mónica López por la línea editorial del programa, que como toda TVE, desde que entraron en ella la administradora única cada día menos provisional Rosa María Mateo y el ‘superdirector’ avalado por Moncloa Enric Hernández, están al servicio del régimen impuesto por el Gobierno de coalición, según denuncia la oposición, la presentadora catalana se está tomando con humor sus ‘papelones’.

López ha intentando encontrar una cabeza de turco en su ‘semana fantástica’, donde ha recibido las críticas abiertas de diferentes representantes del centro-derecha de este país en su propio programa, ‘La hora de la 1’.

Después de la tensión vivida en el plató de TVE con Cayetana Álvarez de Toledo, el pasado lunes 5 de octubre de 2020, y con Esperanza Aguirre, el martes 6 de octubre de 2020, la visita de Alberto Garzón, ministro de Consumo, relajó a la presentadora catalana, que incluso se pudo permitir bromear con uno de los politólogos presentes en la mesa, Lluís Orriols.

Instantes antes de comenzar la entrevista con el titular de Consumo, López no quiso pasar la oportunidad de ‘reprochar’, tirando de humor, a Orriols sus argumentos, como causa de su desdicha: «Iván Espinosa de los Monteros me dijo que era marciana, y Cayetana Álvarez de Toledo me dijo que era perversa. Tú que lo sepas. Que yo les digo ¡lo dice nuestro politólogo!».

Mónica López fue la sorprendente apuesta de Enric Hernández para las mañanas de TVE en la franja matinal, a la espera de que se concrete el polémico fichaje de Jesús Cintora.

La catalana venía de presentar el tiempo pero era la primera vez que se enfrentaba a un reto de estas lides, sustituir a Xabier ‘El Lechero’ Fortes y a la histórica marca de ‘Los Desayunos’.

La meteoróloga se las ha visto y se las ha tenido con diferentes representantes de la derecha.