Moncloa arde: impactante filtración de Carlos Herrera sobre Sánchez, Iglesias y el Rey Felipe

Este viernes 27, casi de pasada, Carlos Herrera ‘incendiaba’ La Moncloa con una ‘inocente’ confesión en antena. La estrella de COPE respondía a la ya conocida ‘pregunta de los viernes’, que le formula al final de cada semana (en el tramo de las 9 de la mañana) su propio hijo, Alberto Herrera.

El padre tenía que responder a una delicada cuestión formulada por Herrera jr, también colaborador desde hace dos temporadas de Herrera en COPE: “¿a qué rey prefieres para el momento que estamos viviendo, al Emérito o a Don Felipe?”.

“El Rey Juan Carlos cuando abdicó comentó a sus allegados que cada generación tiene un papel. Y que el suyo había sido el que había realizado con gente de su generación. Es decir, él explicaba por qué no nombró a Areilza [José María] presidente del Gobierno, cuando todo el mundo pensaba que lo iba a hacer, no lo nombré porque no era de mi generación, era de la generación de mi padre. Yo tenía que nombrar a alguien con quien me entendiera vitalmente y por eso nombré a Adolfo Suárez […]”, respondía como introducción a la delicada pregunta.

“Él entiende que tiene que marcharse porque es el momento de la generación de su hijo”, zanjaba la primera parte de la pregunta Herrera para comenzar las cargas de profundidad contra el actual Gobierno de colación entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, o PSOE y Podemos.

“Lo que pasa que los márgenes con los que reinaba Juan Carlos en su tiempo, no son en absoluto con los que puede manejar ahora Felipe. No tiene comparación. Había entonces un halo mágico y una tarea enorme por realizar que, además ante el asombro de los españoles, se iba realizando y con éxito. Es decir, había que arreglar la cañería sin cerrar el grifo, que era es muy difícil”, afirmaba Carlos Herrera.

Y lanzaba entonces un par de demoledoras frases contra Iglesias y Sánchez por sus planes particulares contra el Rey Felipe y nuestra Monarquía. Palabras que, tal y como afirman a Periodista Digital fuentes próximas a presidencia del Gobierno, han vuelto a desquiciar en La Moncloa:

“Ahora es el tiempo de Felipe. Lo que pasa que Felipe lo que tiene enfrente es mucho más duro que lo que tenía su padre, pero mucho más. A su padre no le quería echar nadie, bueno alguno. ¡A este le quieren echar los que están Gobernando, fíjate tu si la cosa es difícil!”.

Una vez más se confirman los planes de este Gobierno: derrocar nuestro régimen Constitucional y nuestra Monarquía parlamentaria, tal y como la hemos conocido hasta ahora.