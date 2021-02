Pablo Casado rompe con el pasado y anuncia por sorpresa que el PP dejará la sede nacional de Génova

Pablo Casado ha dado la cara ante los suyos. Y lo ha hecho con un anuncio de calado: el Partido Popular abandonará la histórica sede nacional de la formación situada en la madrileña calle de Génova y que tantos quebraderos de cabeza han provocado a su formación en los últimos años.

El líder del PP ha intervenido en el Comité Ejecutivo nacional del partido para ofrecer sus explicaciones tras el mal resultado cosechado en las elecciones catalanas del 14F, donde los ‘populares’ se quedaron con tan solo tres escaños, siendo superados por VOX.

En primer lugar, Casado ha decidido romper definitivamente con el pasado y por ello ha anunciado que el PP abandonará la sede nacional de la calle Génova de Madrid. «Desde hoy esta dirección no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna dirección pasada. No nos lo podemos permitir más con el calendario judicial que se avecina. El coste electoral es tremendo. Hay que dejar de preocuparnos por nuestro pasado. No podemos seguir pagando facturas de cuestiones que ni conocemos. Cualquier conducta no ejemplar no forma parte del patrimonio a defender del PP. Cambiaremos la sede del PP de ubicación».

Casado culpa de los resultados en Cataluña a la «tormenta perfecta» preparada por «la Fiscalía, el CIS y los medios públicos»

Casado ha apuntado directamente “a la tormenta perfecta” que les habían preparado entre la Fiscalía y el CIS para hacerles caer a plomo en las encuestas: “Desde el mismo día en que se publicó el acuerdo de la Fiscalía con Bárcenas, nuestra intención de voto se desplomó”.

El líder del PP también se ha acordado de los medios de comunicación y de ciertas coberturas mediáticas: “Solo Sánchez ha tenido menos actos en campaña que yo. Nosotros no teníamos garantizada la cobertura mediática. También nos criticaban cuando nos volcábamos en la campaña andaluza. Creo que todos debemos dar la cara por nuestros compañeros. Solamente salió nuestro candidato en TVE cuando salió otro líder”

“Nunca antes se había visto al CIS, la Fiscalía General del Estado y los servicios públicos seguir las órdenes de un Gobierno», ha añadido. “Solo hay que repasar la decenas de portadas y las horas de televisión y radio sobre el tema»

“No hay nada que celebrar para los que queremos una España unida”

Casado cree que los resultados son malos pero no solo para ellos, sino para Cataluña y toda España.

“De 7,7 millones de catalanes, los independentistas suman 1,4 millones de votos, sin embargo seguirán mandando en Cataluña gracias a la estrategia de Ferraz. No hay nada que celebrar para los que queremos una España unida. Para el PP los resultados son malos, eso nos hace tomar nota. Alejandro Fernández tiene todo nuestro apoyo, representa un proyecto de largo recorrido que no acaba ahora. Alejandro es un brillante parlamentario y un buen gestor”.

Sobre el sorpaso de VOX a su partido, comentaba lo siguiente: