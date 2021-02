Abascal pasa factura a Casado tras el sorpaso en Cataluña: «Para que volviéramos a hablar tendría que rectificar»

Prácticamente despedía Ana Rosa Quintana a Santiago Abascal este 16 de febrero de 2021 de Telecinco después de entrevistarle, cuando se acordó la presentadora de un tema clave en el devenir de España:

«Ah, por cierto, ¿se ha vuelto a hablar con Casado?»

Un momento, además, muy oportuno para la pregunta, con el partido VOX irrumpiendo con once escaños en el Parlament, dejando en la cuneta a PP y Ciudadanos. Y por si fuera poco, en la misma jornada, Cayetana Álvarez de Toledo incidiendo en cargar contra el todavía líder de su partido, el propio Casado:

Abascal : No, no me he vuelto a hablar.

Abascal: No, no es bueno, pero es la realidad, pero me puede comprender y creo que hay pruebas públicas de que yo no soy el responsable de que eso ocurra. El señor Casado ha dicho estos días que VOX era como Bildu, como Puigdemont, y ha dicho que tiene una gran relación con el señor Sánchez y que el PSOE es un gran partido. Ellos han elegido otros aliados y yo no tengo nada que decir ante eso. Yo actúo en la realidad política y en estos momentos no hay interlocución, creo que es un error del PP pero del que nosotros no somos responsables.

Ana Rosa: ¿Y qué tendría que pasar para que ustedes volvieran a tener relación?

Abascal: Lógicamente tendrían que rectificar. Pero yo lo he dicho desde el principio, incluso después de las agresiones del señor Casado en la moción de censura, que VOX no iba a ser un problema. VOX después de aquello no ha puesto en riesgo los gobiernos de Madrid, Murcia o Andalucía, hemos actuado desde la responsabilidad política y es lo que vamos a seguir haciendo. Si hay otros que quieren romper puentes…