García-Margallo: «El pacto de rendición con Gibraltar es una campaña de marketing de Redondo y Sánchez»

Gibraltar. La segunda rendición es el título del nuevo libro que acaba de publicar la editorial Almuzara.

Se trata de un oportuno e incisivo ensayo en el que se ponen negro sobre blanco cuáles son las consecuencias a las que se enfrenta la colonia británica tras el decisivo cambio que supone el Brexit.

Según afirman los autores, el escenario ha cambiado: “El Reino Unido ya no es un Estado miembro de la UE, sino un país tercero. Gibraltar es una colonia de un país tercero, externa por tanto a la UE. La Verja es ya una frontera exterior de la UE y como consecuencia, los ciudadanos gibraltareños son ciudadanos de un país tercero, por lo que ya no tienen derecho delibre tránsito a través de la frontera. Por mucho que los gibraltareños repitan su deseo de que «todo siga como hasta ahora», eso no es posible. Por muy favorables que sean las condiciones que Gibraltar pueda negociar, la situación ya no será la misma”.

“Solo hay dos opciones, in o out”, remarcan los autores, quienes, sin abandonar la reivindicación histórica de la soberanía española, al tratarse de un enclave pendiente de descolonización, tal y como mandata Naciones Unidas, proponen en este volumen las bases de un posible acuerdo bilateral entre los países implicados de manera que beneficie a todas las partes.

Y es que el Peñón se ha convertido en “la roca en el zapato británico” después de que la Unión Europea determinara que ningún acuerdo que Londres alcance con Bruselas se aplicará a Gibraltar sin el consentimiento de España, por lo que “la decisión europea de otorgar poder de veto a nuestro país brinda espacio y ocasión para negociar con el Reino Unido, algo a lo que desde siempre han sido reticentes los ingleses”.

Este nuevo escenario otorga una valiosa oportunidad que José Manuel García-Margallo y Marfil y Fernando Eguidazu Palacios han aprovechado para escribir esta documentada obra, imprescindible para conocer de manera cabal y rigurosa los entresijos de un ya secular conflicto—que desde 1713 hasta hoy ha condicionado las relaciones entre Reino Unido y España—, así como las vías de solución que cabe arbitrar.