Twitter trolea a Iceta por difundir el bulo del indulto a Tejero y pedirlo para Junqueras: «Tiene el mismo nivel cultural que Lastra»

Troleo máximo a Miquel Iceta por intentar desesperadamente de justificar los indultos a los golpistas catalanes.

El ministro de Política Territorial compartió el artículo de opinión de Xavier Vidal-Folch publicado en ‘El País’ (bajo el título: “Indultos: ¿a Tejero, sí, y a Junqueras, no?”). Lejos de ganar adeptos a los indultos en las redes sociales, le llovieron las burlas por difundir la desafortunada comparativa.

El político socialista comenzó con el pie izquierdo en su publicación, ya que el indulto a Antonio Tejero es un bulo que fue desmentido hasta por sus ‘camaradas’ de Maldita.es. Se trató de una medida que, aunque el Tribunal Supremo se mostró favorable, el Gobierno de Felipe González no se lo concedió.

Su error histórico (y falta de conocimiento de la historia de su propio partido) hizo que los usuarios de las redes sociales le señalasen por compartir bulos a través de las redes sociales.

“Que Iceta ha dicho que a Tejero le indultaron, cosa que cualquier persona que sepa usar Google sabe que es mentira. ¿Miente el ministro o comparte el mismo nivel cultural que Adriana Lastra? Yo digo que las dos cosas”.

Que Iceta ha dicho que a Tejero le indultaron, cosa que cualquier persona que sepa usar Google sabe que es mentira. ¿Miente el ministro o comparte el mismo nivel cultural que Adriana Lastra? Yo digo que las dos cosas. — Sra.Mazin (@MazinSra) May 31, 2021

Miguel Iceta es un dispensador de bulos con ruedas. — MartaSevilla (@MartaBalCas1) May 31, 2021

De Miguel Iceta siempre se ha dicho que no tiene estudios pero ha leído mucho.

Bueno, pues tampoco ha leído mucho. A Tejero no lo indultaron. https://t.co/LThKF71Jl1 — Gonzalo (@gonnassau) May 31, 2021

Habla Miquel Iceta @miqueliceta del "indulto de Tejero" faltando gravemente a la verdad. Antonio Tejero nunca solicitó tal y cumplió íntegra su pena.

El único indultado entre los golpistas fue Armada, por razones de salud, arrepintiéndose y después de solicitarlo cinco veces — Fede Rodríguez (@FRodriguezY) May 31, 2021

Dice el palurdo de Iceta que a Tejero se le indultó. Pues no, máquina. A Tejero no lo indultaron, cumplió 15 años de prisión y fue expulsado de la G. Civil con toda la perdida económica que ello suponía. Eres un analfabeto funcional, y encima gilipollas. — Javi 🇪🇸 (@Gimnastico84) May 31, 2021

Los usuarios de las redes sociales aprovecharon también para chotearse del ministro del PSOE por echar piedras sobre el tejado de los golpistas catalanes.

La diputada del Partido Popular, Edurne Uriarte, fue una de las personas que demostró cómo la publicación de Miquel Iceta es contraproducente para Junqueras.

Con un toque de ironía, la ‘popular’ dejó caer: “Cuando Iceta equipara a Tejero con Junqueras para justificar los indultos Al menos reconoce que hubo golpe de Estado en Cataluña”.

Cuando Iceta equipara a Tejero con Junqueras para justificar los indultos Al menos reconoce que hubo golpe de Estado en Cataluña — Edurne Uriarte (@EdurneUriarte) May 31, 2021

Iceta y Lo País, admitiendo abiertamente el golpe de estado.

Maravilloso.#SoloQuedaVox https://t.co/kFKm32Qmv1 — Ricardo Morado (@ricardomorado77) May 31, 2021

El ‘tweet’ del ministro de Política Territorial también dio pie para que los usuarios de las redes sociales ahondaran en la falta de formación académica del socialista.

Es importante recordar que Iceta abandonó la carrera de Ciencias Química para dedicarse a la política. Una decisión que también está presente en otros políticos como Adriana Lastra (que cursó estudios de Antropología Social, pero no llegó a terminar), Patxi López (que empezó a estudiar Ingeniería Industria en la Universidad del País Vasco pero no llegó a terminar la carrera abandonándola a los 28 años); Elena Valenciano (que infló su currículum a pesar de no haber terminado los grados de Derecho y Ciencias Políticas); y Pepe Blanco (que no acabó el grado en Derecho), entre otros tantos socialistas que apenas tienen el bachillerato.

Es que Iceta aparte de no tener más que el bachillerato, beber coca colas y bailar, se ha pasado toda la vida en Catufilandia y no se ha enterado de nada. — Miguel Ángel Fraile (@mafnieto) May 31, 2021

Miquel Iceta fue expulsado de la Facultad tras cursar cinco años seguidos el primer curso de Económicas. Ahora es ministro Qué puede salir mal en este Gobierno? — Verónica Ovies (@OviesVeronica) May 30, 2021