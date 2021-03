Repaso colosal de Macarena Olona a la calva misma del ministro Iceta

El arranque de Macarena Olona este 23 de marzo de 2021 en el Pleno del Congreso ya daba buena muestra de la que le iba a caer al ministro Iceta:

Un azorado Iceta se levantó, no sin dificultad, y procedió, exhausto, a leer sus funciones.

Retomó la palabra Olona. Se venía lo grande. Y todo, contado a la calva del ministro. Mágica instantánea por la colocación de diputada y ministro en el Hemiciclo. Risible si no fuera por la extrema gravedad de lo que la diputada de VOX explicaba:

Señor Iceta, usted es una de esas designaciones personas del señor Sánchez que van a tener un altísimo coste para España. Su nombramiento entraña una enorme traición al pueblo español. Es el mismo presidente que decidió que la extrema izquierda se sentara en La Moncloa, y ahora decide que usted esté al frente de una cartera tan sensible. ¿Por qué a usted? Esa es la pregunta.

👉 @Macarena_Olona da la bienvenida a Miquel Iceta al Congreso: «Su nombramiento entraña una enorme traición al pueblo español».#SesiónDeControl pic.twitter.com/F6G0LW8hZM — Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) March 24, 2021

Usted va a tener que hacer frente a dos cuestiones trascendentales: la rebeldía institucional del Parlament y la Generalidad, y la transferencia de competencias al País Vasco, como la de prisiones. Los españoles tienen que saber que estas cuestiones están bajo su responsabilidad. ¿Por qué? Descartado que sea por sus dotes como bailarín la única razón es porque usted ha declarado públicamente que apuesta por desmembrar España y reconocer en ella hasta ocho naciones. Este es el perfil que Sánchez necesitaba en el ministerio. Porque no cualquiera vale. […] En mis palabras no hay acritud, solo hay tristeza. Es mirarle a usted y pensar ‘cómo me duele mi querida España’.