Cristina Cifuentes da ‘electroshock’ a Carmen Calvo por tapar el sablazo del precio de la luz con feminismo barato

Carmen Calvo tuvo que jugar el ‘comodín’ del feminismo barato para intentar escurrir el bulto del aumento del 44% en el precio de la luz.

La vicepresidenta segunda, copiando el estilo de la desprestigiada Irene Montero, buscó usar la ironía para acallar las críticas al Gobierno por ser incapaz de controlar el precio de un servicio básico para la sociedad.

«El temazo aquí no es cuándo se plancha o se pone la lavadora sino quién plancha y quién pone la lavadora», afirmó la socialista. Sin embargo, terminó ‘electrocutada’ por sus propias palabras.

Cristina Cifuentes compartió en sus redes sociales una dura crítica a Carmen Calvo, a quien le recomendó buscar el ahorro dentro de su entorno más cercano. Por ejemplo, entre su séquito de asesores que no están sirviendo para mejorar la situación de España.

No, Sra. vicepresidenta: el “temazo“ es que, en plena catástrofe económica, ustedes nos meten un “sablazo” del 44% por utilizar un bien básico como la luz. ¿Por qué no empiezan por dar ejemplo, reduciendo alguno de sus 1.200 asesores? 😡 https://t.co/DN4eNzIyqC

La diputada del PP Edurne Uriarte también utilizó las redes para dejarle un ‘recadito’ a la vicepresidenta socialista: “Impresionante Carmen Calvo arreglando la subida de la luz con la igualdad de género”.

Ehmmm… no, Carmen Calvo, no hagas esta trampa.

En este caso el temazo no es el machismo, sino el chiringuismo: un país construido para el interés de unos pocos y un PSOE que no hace nada por evitarlo.https://t.co/Sjba9gAu7Z

— gerardo tecé (@gerardotc) June 2, 2021