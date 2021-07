La nueva ‘amiga íntima’ de Pablo Iglesias ‘tumba’ al Gobierno de Sánchez y pulveriza Podemos

Este jueves 8 de julio se intensificaban los rumores de ruptura de los ‘marqueses de Galapagar’. Periodista Digital lo anticipaba en primicia en pleno confinamiento en abril de 2020 y era el propio Pablo Iglesias, entonces vicepresidente del Gobierno, quien nos mandaba un insólito burofax en el que nos pedía que contásemos a nuestros lectores que “no nos constaba”, no desmentía que tuviese pero sí que a nosotros «no nos constaba» que tuviese una amante.

Ahora El Cierre Digital (del prestigioso periodista Juan Luis Galiacho) lo publicaba:

Pablo Iglesias e Irene Montero han roto su relación sentimental de pareja tras más de cinco años.

Así de tajante se explicaban en dicha publicación, pues era de manejo popular que la pareja venía atravesando un bache desde hace algunos meses. Ahora, la situación se ha desbordado y después de cinco años de relación, el exvicepresidente y la ministra de Igualdad se separan dejando tres hijos; los gemelos Manuel y Leo y a Aitana.

Horas después era una parte afectada quien salía al paso de estas informaciones. La ministra de Igualdad, que atacaba a la prensa, emitía un comunicado que sin embargo no desmentía la información: “Me han pedido muchas veces confirmar o desmentir noticias que tienen que ver con mi vida, pero ni antes ni ahora voy a hacerlo cuando otros lo decidan por mí. Ni más ni menos que cualquier otra persona”.

Arremetía contra los medios: “Pero inevitablemente pasa que cuando la cloaca miente sobre tu pareja incluso cuando ya ha dejado la política, cuando difunde intencionadamente bulos, cuando te acosan judicialmente, cuando te persiguen en tu casa, en tus vacaciones, a tus hijos, tu familia se preocupa. Tus amigos y amigas se preocupan. Tu gente se preocupa […]”.

“Detesto a la cloaca que miente tanto y con tanto descaro, detesto a quienes les protegen y también a quienes no les plantan cara pensando que la cosa no va con ellos. Detesto a quienes no saben hacer política y buscan destruir al adversario con juego sucio”, decía.

Pero, pese a lo dicho por Montero, fuentes próximas a Podemos vuelven a confirmar a Periodista Digital la “ruptura de hecho” de la pareja. Además, todas las especulaciones apuntan a una dirección: “la culpa de la infidelidad es de Pablo Iglesias” y, de nuevo, parece que el ya exlíder de Podemos ha iniciado una relación sentimental con una compañera de partido, la explosiva pelirroja Lilith Verstrynge, que ha fraguado su carrera política siembre a la sombra del ‘macho alfa’.

Las fuentes de la formación podemita explican a PD que esta ruptura sentimental de Montero e Iglesias ha desestabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez, tanto que la actual ministra de Igualdad ha estado en la cuerda floja de esa remodelación de este sábado. Pero es que además, las fuentes achacan la salida de Iglesias del Gobierno y de la política a esa nueva relación sentimental del exvicepresidente.

Pero si algo ha mellado la separación de los ‘marqueses de Galapagar’ ha sido la unidad en Podemos. “El partido está roto y son estos vaivenes sentimentales los que se han terminado de cargar la formación”. La guerra política ha pasado ya a lo personal y, pese a los esfuerzos que en público hace Montero para proyectar buena sintonía con Verstrynge, lo cierto es que la tensión es máxima y hay dos bloques enfrentados y distensiones graves también entre las dos corrientes.

Fuentes oficiales de Podemos niegan a Periodista Digital la ruptura entre Iglesias y Montero.