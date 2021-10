Ayuso sobre el insolente blanqueo de Zapatero a Otegi: «Ya sólo falta que diga que ETA es buena y el PP es malo»

Isabel Díaz Ayuso sigue poniendo contra las cuerdas a José Luis Rodríguez Zapatero.

El expresidente socialista del Gobierno ya demostró durante una entrevista en la Cadena SER, del 26 de octubre, que la presidenta de la Comunidad de Madrid se convirtió en un gran obstáculo en su labor de blanquear a Arnaldo Otegi para justificar los nuevos pactos que alcanzará con Pedro Sánchez.

A pesar de que atacó a la ‘popular’ acusándola de “banalizar el mal”, Ayuso le respondió con un ‘bofetón’ por su insolencia.

En la inauguración del Huawei European Tech Hub, la presidenta de la Comunidad de Madrid insistió en que «ETA está viva» y que supone un peligro real para la democracia en España.

«Lo que me parece increíble es que el expresidente del Gobierno Zapatero se arrogue el fin de la lucha armada tras tantos años de trabajo y de entrega por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por parte de la Justicia, de la Audiencia Nacional, de tantos organismos», indico Díaz Ayuso.

La presidenta madrileña también ha afeado a Zapatero que haya «obviado algo tan importante como lo que hizo el expresidente (José María) Aznar, ilegalizar Batasuna y que esta organización formara parte del listado de organizaciones terroristas a nivel mundial, lo que supuso el corte de la financiación de organizaciones como esta a través de los dólares».

«La lucha armada finalizó en esa etapa por el trabajo de otros y lo que sí se ha blanqueado posteriormente es la presencia de ETA en las instituciones», ha argumentado Isabel Díaz Ayuso, que ha añadido que «con eso están consiguiendo al final que la lucha armada haya funcionado, es decir, que ETA consiga sus fines por matar o por dejar de hacerlo».

Es por eso que insiste en afirmar «que ETA está viva». «Busca la independencia del País Vasco, hoy se sienta en nuestros escaños con nuestros presupuestos y tratan de cambiar presos por presupuestos. Ya sólo falta que Zapatero y el entorno del PSOE digan, como ya están dejando caer, que ETA es buena y el PP es malo», ha finalizado.

Un acorralado Zapatero

Durante la entrevista en el programa ‘Hora 25’ de la Cadena SER, el exlíder del PSOE mostró la incomodidad que le generan las palabras de Ayuso, por lo que no dudó en ir contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.

“Siento tristeza, porque ella pertenece a un partido que, como todos, sufrimos y luchamos juntos. Vimos el final juntos y deberíamos estar recordándolos juntos”, dijo a la presentadora Aimar Bretos.

A lo que agregó: “La sociedad española tiene una sensatez muy grande” y no se cree mensajes como los que lanzó Ayuso “sea de una formación u otra”. “No hay violencia, no hay ETA, no hay terrorismo”, ha insistido el exlíder del PSOE. “Ese recurso utilizado de manera reiterada y tan banal… Es banalizar el mal”, sentenció.

Irónicamente, para el expresidente del Gobierno no resulta una “banalización del mal” la falsa disculpa de Otegi, que solo horas después de su falso mensaje a las víctimas de ETA dejaba claro que todo formaba parte de un gran paripé para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de Pedro Sánchez y presionar a favor de la liberación de 200 etarras que están pagando su condena con la sociedad.

La incapacidad de Zapatero para distinguir entre el bien y el mal no solo se queda en su blanqueo de los herederos de ETA, sino que ha sido capaz de exportarla a Venezuela con el dictador Nicolás Maduro, quien en agradecimiento le cedió una mina de oro, como han desvelado tanto Hugo ‘El Pollo’ Carvajal como su amiga íntima, Piedad Córdoba.