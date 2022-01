De Quinto y Lacalle, sin piedad con Alberto Garzón: Así le trolean por su positivo en COVID

Marcos de Quinto y Daniel Lacalle no dan ni un minuto de tregua a Alberto Garzón.

El ministro comunista de Consumo anunció, el 23 de enero, su positivo en COVID-19. Un contagio que le obligaba a abandonar toda aparición pública hasta su recuperación.

“He dado positivo en COVID-19. Me encuentro bien y seguiré trabajando desde casa, aunque me veo obligado a cancelar mi agenda de actos y reuniones. La Sanidad Pública es nuestra mayor protección como país. Quiero dar las gracias a todas las personas que cuidáis de nosotros”, anunció en su cuenta de Twitter.

Una publicación a la que respondió con fina ironía el ex de Ciudadanos: “Mejórate y no te preocupes por nosotros. No es necesario que trabajes desde casa, en serio: tu no hagas nada…”.

Mejórate y no te preocupes por nosotros. No es necesario que trabajes desde casa, en serio: tu no hagas nada… https://t.co/E24bOy8WAP — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) January 23, 2022

Una clara burla a un ministro que se ha caracterizado por protagonizar un dislate tras otro. Desde el ataque al consumo de carne roja, hasta convocar una fallida ‘huelga de juguetes’ (que costó más de 80.000 euros a todos los españoles) y su reciente ataque a la ganadería española en la prensa británica.

El reconocido economista también coincide con Marcos de Quinto en la necesidad de una tranquila y larga recuperación de Garzón. “Reposo absoluto durante 20 años hasta que se cure bien bien”, ya sea del COVID o de su ideología de extrema izquierda.

Reposo absoluto durante 20 años hasta que se cure bien bien. — Daniel Lacalle (@dlacalle) January 23, 2022

Sin embargo, no han sido los únicos que han aprovechado el positivo del ministro para meterle un ‘zasca’. Uno de los usuarios, por ejemplo, publicaba un ‘test’ donde mostraba por resultado ‘vago’.

Una posible referencia a la noticia del 13 de enero, cuando Vozpópuli desveló que el ministro de Consumo llevaba cinco meses sin llevar una sola iniciativa de su ámbito al Consejo de Ministros de 2021. Solo siendo superado por Irene Montero que llevaba seis meses sin hacer nada.

El test de Garzon pic.twitter.com/AOOtWVMwcJ — Antes Mr_Proper (@AntesMr) January 23, 2022