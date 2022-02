Nadia Calviño se echa una vez más la soga al cuello con los fondos europeos

Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, continúa en el ojo mediático por la gestión de los fondos europeos.

Esdiario, de la mano del periodista Francisco Mercado, informa que Beedigital, empresa en la que trabaja Ignacio Manrique de Lara, marido de Calviño, debe «900.000 euros al Estado».

« Para poder ser agente digitalizador, la empresa no esté en crisis . Más allá de los requisitos legales para juzgar cuándo una firma está en tal situación (desaparición de la mitad de los fondos propios, proceso de insolvencia…) el aroma que destila la empresa de Beedigital no es precisamente de opulencia. Todo lo contrario».

La deuda de la empresa, de la cual, gracias a Esdiario, también se supo que se enmarca dentro de una firma opaca luxemburguesa, asciende en el año 2021 y según los datos ofrecidos por Francisco Mercado a:

«267.000 euros por retenciones de IRPF no abonadas al fisco (algo que puede llegar a ser delictivo, al detraer de una nómina dinero para pagar impuestos y luego no entregarlo a Hacienda); 255.000 euros de impagos de IVA y otros 363.000 euros no abonados a la Seguridad Social. Suponían 884.000 euros impagados».