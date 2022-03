Rufián provoca que el independentismo catalán se desangre en un cruce de navajazos dialécticos

El show sería para coger palomitas y refresco extragrande.

Y decíamos sería porque luego cualquier lector caerá en la cuenta de que la pelea de patio de colegio, devenida en cuchilladas sangrientas, entre los independentistas a cuenta de las palabras de Gabriel Rufián le cuestan al erario público un pastizal.

La historia arranca el 15 de marzo de 2022 a cuenta de las declaraciones del líder y portavoz de ERC, a cuenta de Carles Puigdemont y sus presuntas reuniones con el entorno de Vladímir Putin.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados es donde fue preguntado el de Esquerra al respecto de las informaciones surgidas en plena invasión de Putin a Ucrania sobre unas reuniones de Puigdemont y Juntos por Cataluña (antigua Convergencia) con emisarios del Kremlin, para buscar el apoyo internacional a la independencia de Cataluña.

La pregunta, muy pertinente, fue bestialmente respondida por un Rufián al que se notaba terriblemente enfadado:

Saben que yo intento no hablar casi nunca de Juntos o de ese espacio de la antigua Convergencia, pero con la que está cayendo lo voy a hacer. Son señoritos que se paseaban por Europa reuniéndose con la gente equivocada porque así durante un rato se creían que eran James Bond. No nos representan. ¡No nos representan! Y me estoy conteniendo porque es de una frivolidad terrible. Le puedo asegurar que simplemente era para hacerse un selfie en según qué despachos.