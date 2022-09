Cuca Gamarra humilla a Pedro Sánchez: «A usted le organizan visitas guiadas porque ya ni puede salir a la calle»

Vuelta al ‘cole’ parlamentario.

Después de varias semanas sin rifirrafes plenarios, el Congreso de los Diputados volvió a vivir este 14 de septiembre de 2022 las broncas plenarias en la sesión de control al Gobierno socialcomunista.

La primera en medirle el lomo a Pedro Sánchez fue la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, quien cuestionó al dirigente de La Moncloa si se estaba ocupando de las necesidades de los españoles en esta crisis por la que está atravesando el país.

La mano derecha de Alberto Núñez Feijóo le recordó el panorama al que se están enfrentando los ciudadanos en esta vuelta a la rutina, con una carísima cesta de la compra, recibos de luz y agua disparados, una vuelta al cole más costosa o el alza de las hipotecas:

Gamarra fue directo a la yugular y rompió en mil pedazos la última ocurrencia de Moncloa para intentar ensalzar ante los españoles la figura de Sánchez:

Ahora que ya no puede ni salir a la calle y le tienen que organizar esas visitas guiadas por la Moncloa, ¿se ha enterado de cuáles son las necesidades reales de los españoles?

Pedro Sánchez, como si con él no fuera la bronca de la diputada del PP, tiró de manual y sacó a colación las excusas de siempre, la pandemia y la invasión de Ucrania por parte de Rusia:

Nos hemos tenido que enfrentar a una pandemia, ahora a los efectos económicos y sociales de una guerra que usted soslaya en su crítica a la acción del Gobierno. Nosotros nos hemos preocupado por la gente, por la clase media y trabajadora y por aquellos colectivos que se han devenido más vulnerables. Es lo que hemos hecho subiendo el SMI , garantizar por ley que se indexen las jubilaciones al IPC, hemos anunciado ayudas directas a los sectores afectados, rebajas selectivas de impuestos y ustedes han votado que no a todas esas medidas. Hay que proteger las rentas de las clases medias y trabajadoras de este país.

El presidente socialcomunista también se parapetaba en otro clásico, que el PP defiende a bancos y energéticas:

Ustedes votan que no hasta que esta Cámara debata sobre que las grandes entidades financieras y las grandes corporaciones energéticas tengan un gravamen sobre los beneficios extraordinarios cuando ellos se están beneficiando de esta situación tan crítica que está atravesando la clase media y trabajadora. Ayer quedó claro que el programa del PP es el de las grandes energéticas de este país.

Cuca Gamarra, en su segundo turno, volvió a darle más datos:

Los ingresos por impuestos han subido un 18% en los últimos siete meses, es decir, tiene usted a su disposición 22.000 millones de euros más que provienen del bolsillo de los españoles como efecto de una inflación disparada en el 10,5%. ¿Por qué no aplica las medidas que le hemos dicho desde el PP para que ese dinero, ese exceso recaudatorio, vuelva a los bolsillos de los españoles? ¿Por qué no estudia bajar el IVA de la carne, del pescado o de otros productos básicos de la cesta de la compra? ¿Por qué rechaza deflactar el IRPF para las rentas inferiores a los 40.000 euros? Ahí están las clases medias y trabajadoras. ¿Por qué no incentiva el ahorro energético con bonificaciones en las facturas?