Iglesias cuenta intimidades sobre Sánchez y ensalza al régimen de China en su primera clase en la Complutense

Pablo Iglesias regresó con polémica a las aulas de la Universidad Complutense de Madrid.

Un reportero de OkDiario se infiltró en su clase para descubrir cómo el exvicepresidente segundo iba contando intimidades sobre su relación con Pedro Sánchez y el reparto a dedo del poder.

En un arrebato de sinceridad, el exlíder de Podemos confiesa que inicialmente no quería las competencias de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

“Yo no pedí la Agenda 2030. Me dijo Sánchez: ‘Te voy a ofrecer algo que te va a encantar’ y le dije, ‘gracias, presidente, por tu generosidad, pero los dos sabemos que esto no es más que un conjunto de buenas intenciones sin ningún tipo de instrumento práctico que obligue a que se cumplan’”, comenta ante ocho alumnos de Relaciones Internacionales.