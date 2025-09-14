VOX se dispara casi a los 60 escaños, el PP sufre el calor de los incendios y la Coalición Frankenstein de Sánchez se marchita

Si hoy hubiera elecciones generales, Santiago Abascal tendría en su mano entrar en el gobierno o colocar junto a Alberto Núñez Feijóo a quien quisiera de l,os suyos.

En un panorama político donde las sorpresas son cada vez menos frecuentes, la encuesta de Target Point ha conseguido agitar el tablero.

VOX rompe su techo electoral y se sitúa en el 17,2% de intención de voto, con entre 57 y 59 escaños y más de 4,3 millones de votos.

Con eso, los de Abascal alcanzan cifras nunca vistas desde su irrupción parlamentaria.

Este crecimiento supone un aumento de 385.000 votantes y 1,5 puntos respecto a julio, en un contexto de participación similar al de los comicios de 2023, donde el 66% del censo acudió a las urnas.

Mientras tanto, el Partido Popular acusa el desgaste, perdiendo 1,5 puntos y unos 757.000 votos en apenas dos meses.

Los populares arrancan el curso político en el 31,6% y una horquilla de entre 136 y 137 escaños, rozando los ocho millones de papeletas, pero sufren una sangría preocupante: el 16,6% de quienes votaron PP hace dos años ahora optaría por Abascal.

Para los amantes de los datos y la política, una última perla: en la guerra del millón de votos a la derecha, cada papeleta cuenta.

Y, como diría un clásico, “la política es el arte de lo posible”, aunque últimamente parece más el arte de lo imprevisible.

Así ha sido el recibimiento a Santiago Abascal en 'Europa Viva 25', el gran evento de Patriotas y VOX este fin de semana en Madrid para reafirmar la defensa de la soberanía frente a las políticas globalistas del bipartidismo PP-PSOE https://t.co/VaQcdCa4zo pic.twitter.com/thUrsYL5xZ — LA GACETA (@gaceta_es) September 13, 2025

Trasvase y fidelidad: la clave del auge de VOX

El trasvase de votos se ha convertido en el gran titular de la temporada.

El grueso de los nuevos votantes de VOX proviene directamente de las filas populares. Según estimaciones, más de un millón de personas han oscilado entre el PP y VOX en el último año, un fenómeno que redefine el equilibrio de fuerzas a la derecha del «muro» de Pedro Sánchez.

La fidelidad de voto, tradicionalmente alta en el PP, se desploma hasta el 63,7%, mientras que la de VOX ronda el 70%, consolidando así su crecimiento como fenómeno transversal y sostenido.

Este auge no se explica únicamente por el desencanto conservador: VOX también pesca en caladeros socialistas y entre abstencionistas.

El perfil de su nuevo electorado es más joven y diverso, con un avance significativo entre hombres y mujeres menores de 35 años, donde la formación alcanza hasta un 30% de intención de voto.

Incendios, escándalos y el desgaste del liderazgo

No es casualidad que este cambio de ciclo se produzca tras un verano marcado por los incendios, que han dejado al equipo de Feijóo en una posición incómoda y bajo la lupa de la gestión autonómica. A ello se suma la inestabilidad interna del PSOE y el goteo constante de casos de corrupción, que han minado la confianza en Pedro Sánchez y su capacidad para seguir al frente del Gobierno.

La percepción de un liderazgo debilitado se extiende incluso entre sus propias filas: tres de cada diez socialistas no ven a Sánchez en condiciones de continuar como presidente, y la mitad cree que no logrará aprobar los presupuestos. El 59% de los españoles opina que, de no conseguirlo, debería convocar elecciones anticipadas.

El bloque de la izquierda: plano, sin pulso y a la espera

Mientras la derecha protagoniza un terremoto interno, la izquierda permanece inalterable, o más bien inmóvil. El PSOE cae a mínimos históricos, con una fidelidad de voto del 58,6% y entre 106 y 108 escaños, tras perder casi 1,3 millones de votantes desde las últimas generales. Sumar y Podemos tampoco consiguen despegar, con una suma que apenas supera el 11% y se traduce en una presencia testimonial en el Congreso.

Los socios parlamentarios de Sánchez tampoco parecen dispuestos a asumir el desgaste, lo que deja al Ejecutivo en una situación de debilidad extrema, incapaz de aprobar medidas clave ni de articular una mayoría estable.

El nuevo mapa: un Congreso de bloques, pero con grietas

El reparto de escaños dibuja un Congreso cada vez más fragmentado, donde el centro-derecha suma más de la mitad de los votos (50,2%) y se acerca peligrosamente a la mayoría absoluta, algo inédito desde hace más de una década. Si la tendencia se mantiene, ni el mejor de los escenarios permitiría a la izquierda reeditar el conocido «Frankenstein» que llevó a Sánchez a la Moncloa.

Las cifras del sondeo no solo reflejan el crecimiento de VOX, sino también el frenazo del PP, que ve cómo su sueño de hegemonía se desvanece a medida que el partido de Abascal afianza su posición como socio imprescindible y, en algunos territorios, alternativa real.

Claves del momento y curiosidades del sondeo