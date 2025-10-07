Barómetro de encuestas: la ventaja que PP y VOX sacan al PSOE ya es ‘técnicamente’ irremontable

Nunca hay que fiarse, pero la media de las encuestas deja un dato devastador para el marido de Begoña.

Cierto que hará cabriolas, incluso trampas, pero a estas alturas no parece que pueda ya levantar cabeza.

Ni con Gaza ni sin Gaza. Ni siquiera tirando de aborto o de la Brunete Pedrete periodística.

En el actual panorama político español, VOX continúa su ascenso, provocando un impacto notable en el sector derecho.

Mientras el Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, se encuentra en una fase de estancamiento, VOX se posiciona como una fuerza emergente, captando votos del PP y ampliando su base.

Por otro lado, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), bajo la dirección de Pedro Sánchez, experimenta una leve recuperación, aunque esta no es suficiente para alterar el equilibrio de poder ni los pronósticos de fondo.

El ascenso de VOX

El partido dirigido por Santiago Abascal muestra una tendencia al alza, con un apoyo que varía entre el 15,9% y el 16,7%, según las encuestas más recientes.

VOX no solo mantiene a una gran parte de su electorado, sino que también logra atraer a votantes del PP, consolidándose así como un actor relevante dentro del bloque de la derecha.

Si las elecciones se celebraran hoy, VOX podría alcanzar entre 53 y 55 escaños, un incremento notable respecto a los 52 escaños obtenidos en 2019.

Además, se está convirtiendo en la principal opción política para los menores de 44 años, según el barómetro de 40dB. En este grupo demográfico, VOX supera al PP y al PSOE, lo que evidencia su capacidad para conectar con votantes más jóvenes.

El estancamiento del PP

El PP mantiene su posición como la principal fuerza política en España; sin embargo, su crecimiento ha comenzado a frenarse. Con una intención de voto del 30,5% según la encuesta de 40dB, el partido observa una pérdida considerable en comparación con meses anteriores. La fuga de votantes hacia VOX es significativa: alrededor del 15,5% de quienes apoyan al PP consideran cambiar su voto por el de Vox. Además, no logran captar a votantes desilusionados del PSOE que podrían ayudarles a ampliar su base.

Aunque el PSOE experimenta un ligero repunte al incrementar casi dos puntos en un mes y alcanzar un 29,4% en intención de voto, esta mejora no es suficiente para modificar el equilibrio político actual. El partido sigue perdiendo apoyo frente a Sumar, lo que limita sus posibilidades para recuperarse en las próximas elecciones generales. La disminución del respaldo hacia Sumar y Podemos también afecta negativamente la capacidad del PSOE para aglutinar los votos de la izquierda.

La corrupción y su impacto político

La corrupción continúa siendo un tema candente en la política española. Aunque no se han conocido nuevas acusaciones recientes relacionadas con el esposo de Béguña, este asunto sigue siendo un lastre para la izquierda. Puede generar descontento entre los votantes y erosionar la confianza en los partidos políticos. La sombra de la corrupción persiste sobre todos los partidos; cualquier incidente relacionado puede tener repercusiones significativas en los resultados electorales.

En conclusión, el bloque derecho compuesto por PP y VOX se mantiene dominante en la esfera política española, con una intención de voto combinada que supera el 47%. Mientras VOX continúa creciendo a expensas del PP, el PSOE intenta recuperar terreno sin lograr un impacto notable.

La política española parece estar atrapada en un equilibrio inmutable; con la derecha ocupando una posición fuerte y la izquierda luchando por remontar sin éxito significativo. Con el auge de VOX y el estancamiento del PP, el panorama político español se presenta incierto. Cada intento del PSOE por avanzar podría verse obstaculizado por la fuerza creciente de la derecha. Así es como la política española sigue funcionando como un tablero de ajedrez; cada movimiento puede alterar drásticamente el resultado final.