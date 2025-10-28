El exsocialista Paco Vázquez lanza un negro vaticinio sobre el futuro de Sánchez y pronostica fecha electoral

Monta un circo y le crecen los enanos.

La política en España atraviesa un momento de gran incertidumbre tras la ruptura del pacto parlamentario entre Junts y el PSOE. Esta movida deja al Gobierno de Pedro Sánchez sin la mayoría necesaria para gobernar con tranquilidad. La noticia, confirmada después de una reunión del liderazgo del partido independentista en Perpiñán, ha generado una tormenta política cuyas repercusiones aún son difíciles de medir.

Sin embargo, ya han surgido reacciones encontradas, análisis pesimistas y algunos pronósticos cargados de ironía. En este contexto, destaca la opinión de Paco Vázquez, exalcalde socialista de A Coruña y crítico con la actual dirección del PSOE. En su intervención en ‘Espejo Público’ (Antena 3) este martes 28 de octubre de 2025, la única salida viable es una moción de censura “transaccional” que conduzca a elecciones anticipadas, un panorama que cada vez parece más plausible.

De los pactos al abismo

La relación entre Junts y el PSOE nunca fue un amor a primera vista, pero funcionó como un matrimonio por conveniencia. Tras las elecciones generales de 2023, Sánchez logró su investidura gracias al apoyo crucial de los siete diputados independentistas, a cambio de promesas en cuestiones como la amnistía, la transferencia de competencias y la oficialidad del catalán en la UE. Sin embargo, casi dos años después, el balance para Junts resulta decepcionante: la amnistía sigue a la espera del Tribunal Constitucional, la delegación sobre inmigración fue rechazada en el Congreso y el catalán aún no tiene estatus oficial en Bruselas. El descontento se ha ido acumulando en forma de advertencias y ultimátums, hasta que este lunes Junts dio el paso definitivo: romper con el PSOE y retirar su apoyo parlamentario, aunque falta aún el visto bueno final de sus militantes.

El anuncio no ha sorprendido a los observadores más perspicaces. Junts había amenazado anteriormente con retirar su apoyo, consciente del poder que le otorgan sus siete escaños en un hemiciclo fragmentado. Pero esta vez parece serio: Puigdemont ha dejado claro que su formación pasará a ejercer “la oposición” y que el Gobierno “no tendrá presupuestos ni capacidad para gobernar”. El mensaje es claro: sin Junts, Sánchez se queda sin mayoría absoluta y sin opciones para llevar adelante iniciativas clave.

Consecuencias inmediatas: Bloqueo institucional y rumores electorales

En medio de esta situación tensa, han surgido voces críticas dentro del propio PSOE. Paco Vázquez, conocido por sus discrepancias públicas con la dirección socialista desde hace más de diez años, ha hecho un pronóstico sombrío: “No tiene aplicación práctica”, afirmó sobre la posibilidad de seguir gobernando sin mayoría. Para Vázquez, la única salida viable es una moción de censura “transaccional”, similar a la Operación Tamames, que permita convocar elecciones anticipadas antes del cierre del año. Su análisis coincide con el sentir generalizado entre muchos expertos: el bloqueo es insostenible a medio plazo y las elecciones parecen cuestión inminente.

Desde Ferraz, el PSOE ha optado por mantener un tono conciliador. Insisten en que “hay diálogo” y que continuarán buscando acuerdos. Sin embargo, la realidad es contundente: sin Junts, las posibilidades se reducen drásticamente. Además, los independentistas han anunciado que dejarán atrás las negociaciones discretas con el Gobierno en Ginebra; su postura ahora será evidente “por el panel de votación”. Es decir: pacto roto y confianza agotada.

El expolítico únicamente ve capaz a Pedro Sánchez de adelantar elecciones «cuando pueda envolverse en la bandera de España», y desarrollaba su tesis: «Cambiará su discurso».