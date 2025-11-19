La aparición del telonero Antonio Hernando conspirando con Leire Díez mete a Óscar López en la cloaca

Otro más y de los gordos.

Porque Óscar López encima tiene pretensiones.

Los observadores de la política madrileña aseguran que en los pasillos de Ferraz siempre hay personajes secundarios que aspiran a convertirse en protagonistas.

Sin embargo, lo de Antonio Hernando ha sorprendido incluso a los más incrédulos: el ex portavoz socialista y mano derecha de López ha cobrado protagonismo tras confirmarse su asistencia a una reunión clave en el marco del caso Leire, justo cuando la investigación judicial sobre Santos Cerdán y las maniobras vinculadas al entorno de Pedro Sánchez se intensifican.

El Gobierno, en un gesto poco frecuente, ha admitido que Hernando —quien era director adjunto del Gabinete de Presidencia y ahora ocupa el cargo de secretario de Estado de Telecomunicaciones— participó en un encuentro con Leire Díez y Santos Cerdán en abril de 2024.

Esto ocurrió en medio de una crisis tras un intento de dimisión por parte de Sánchez y la explosión mediática del caso relacionado con su esposa. Esta revelación, lejos de concluir la historia, ha puesto a Óscar López, su superior inmediato y encargado de la gestión política desde Moncloa, en una situación comprometida.

Un número dos con agenda propia

La presencia de Hernando no ha pasado inadvertida. No se trataba de un alto cargo cualquiera: para Óscar López, era su segundo más confiable, responsable de asuntos delicados y poseedor de un profundo conocimiento sobre las tramas judiciales y políticas que han afectado al PSOE durante años.

La versión oficial sostiene que su rol fue exclusivamente «escuchar» lo que Leire Díez tenía que presentar —en teoría, audios y documentos relacionados con presuntas operaciones provenientes de las cloacas del Estado— y que no volvió a establecer contacto con ella.

Sin embargo, tanto Díez como el empresario Javier Pérez Dolset, quien también estuvo presente, insisten en que la intervención de Hernando «no era meramente accesoria», sugiriendo que su participación pudo ser mucho más activa e influyente.

El papel de Leire Díez y los audios de la discordia

Leire Díez, autodenominada «mano derecha» de Santos Cerdán, compareció ante el juez asegurando actuar como periodista con acceso a información sensible proveniente del excomisario Villarejo.

Entre sus revelaciones destaca la entrega de audios supuestamente grabados en los prostíbulos del suegro de Sánchez, donde se implicaría a políticos y empresarios en presuntas prácticas extorsivas.

Díez afirma que el PSOE podría ser víctima de una operación orquestada desde las cloacas del Estado , señalando que su intención era alertar al partido sobre maniobras peligrosas.

, señalando que su intención era alertar al partido sobre maniobras peligrosas. Dolset, ante el juez, declaró que Sánchez dio órdenes para «limpiar, caiga quien caiga» la UCO, así como a otros organismos judiciales y al Ministerio Público, refiriéndose a la presión ejercida sobre las investigaciones que afectan tanto al partido como al círculo familiar del presidente.

Lo que comenzó como una reunión discreta para recibir información se ha convertido en un campo de batalla político y judicial, con repercusiones directas para la cúpula del PSOE y la estrategia ante crisis desde Moncloa.

La confirmación sobre la asistencia de Hernando ha colocado a Óscar López —el hombre fuerte detrás del presidente Sánchez— ante una situación comprometida. Como responsable del equipo donde estaba Hernando, proliferan las preguntas sobre si tenía conocimiento o autorizó dicha reunión. Fuentes dentro del PSOE intentan minimizar la situación indicando que se trató solo de un contacto puntual y asegurando que el propio presidente «no conocía a la supuesta fontanera». Sin embargo, la oposición exige respuestas claras y subraya que no se puede desvincular tan fácilmente la cadena jerárquica responsable por estos episodios.

Además, se suma la presión derivada de las investigaciones judiciales, que han puesto bajo escrutinio no solo a Cerdán sino también a las conexiones personales y políticas entre Sánchez y los principales investigados. La defensa del argumento presidencial basado en «ignorancia» empieza a tambalearse ante una acumulación evidente: campañas electorales, viajes realizados juntos y decisiones compartidas durante años junto a los implicados en esta trama.

La defensa del presidente Sánchez y su círculo cercano se basa en presentarlo como víctima frente a las cloacas. Sin embargo, la realidad es innegable: el presidente ha compartido coche, campañas electorales e incluso cenas con los investigados. Sus colaboradores más cercanos aparecen repetidamente vinculados a los entresijos del caso.

Sánchez ha negado rotundamente haber tenido conocimiento sobre la reunión entre Hernando y Díez durante una rueda de prensa. Reiteró que «es momento para dejar actuar a Justicia». No obstante, entre analistas socialistas persiste una sensación creciente: cada vez resulta más difusa la línea entre gestión política y conocimiento sobre los hechos.