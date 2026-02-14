El socialista Sánchez es el aprendiz de brujo detrás de la ‘Operación Rufián’

la desorientación, la congoja y hasta el pánico. Sus tribulaciones son equiparables a las que sufre ese sanchismo que se hunde en las autonómicas y se ahoga en la corrupción. El invento de Sumar ha resultado ser tan amorfo y absurdo que ya están en marcha al menos dos operaciones para «refundar el espacio». Y la cursilería de los progres es directamente proporcional a la brutalidad de sus teorías. Un separatista que supuestamente solo iba a pisar Madrid hasta que se proclamara la república catalana, Gabriel Rufián, encabeza una de esas maniobras con más voluntad que maña. Pretende representar a los obreros de Vallecas y a los de Cornellà cuando nunca ha pegado un palo al agua en su vida; hasta ahora su trayectoria ha estado enteramente vinculada a los humores y favores del golpista Oriol Junqueras. Cabalgando contradicciones sin rubor: se declara independentista catalán convencido, pero al mismo tiempo mendiga el voto de los españoles. Y todo impulsado por Pedro Sánchez. El PSOE es ese partido putero, corrupto y sectario que ha cambiado a Felipe González por Gabriel Rufián. De tener como referente a uno de los más relevantes líderes de la socialdemocracia europea, con cuatro triunfos en elecciones generales a sus espaldas, a que tu referente sea un independentista cervecero y antiespañol, icono del populismo ultraizquierdista. Esto es el socialismo. Lo certificó Patxi López, el «Hijo Tonto der Lalo».

Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, ha encendido una intensa polémica política con su viaje por España, diseñado para unir a la izquierda del PSOE.

Rufián dice que es de ERC pero es del PSOE.

Rufián dice que es independentista pero quiere liderar un partido nacional.

Rufián dice que es catalán, pero no abandona Madrid ni a tiros.

Rufián va de clase humilde y trabajadora, pero no pisa un barrio desde hace 10 años.

El próximo 18 de febrero dará inicio en Madrid con un debate que contará con la presencia de Emilio Delgado de Más Madrid y Sarah Santaolalla, bajo el lema «Disputar el presente para ganar el futuro«.

No se trata de un mitin convencional, sino del comienzo de una serie de actos que buscan congregar a formaciones como Sumar, Podemos, Bildu, BNG y CUP en una lucha conjunta contra el ascenso de la derecha.

Rufián no solo es el escudero de Sánchez, es que ahora el PSOE y la Brunete Pedrete mediatica lo jalean como líder de ese nuevo Frente Popular que busca la extrema izquierda y que el marido de Begoña -el muñidor de la operación, el verdadero aprendiz de brujo- espera usar en su beneficio.

Los socialistas están en ascuas.

Desde hace meses presionan a sus socios de investidura para que logren ordenar su caos interno, dividido entre Yolanda Díaz, que ya no suma como antes, un Podemos que actúa por su cuenta y ahora esta iniciativa de Rufián.

El PSOE percibe en esta fragmentación un obstáculo crucial para la reelección de Sánchez: tanto encuestas como analistas coinciden en que la existencia de tres candidaturas a la izquierda podría perjudicar sus posibilidades.

Por ello, circulan rumores que sugieren que Moncloa podría estar impulsando esta operación, utilizando a Rufián como una especie de liebre para acelerar la reunificación.

La amplia cobertura mediática del grupo Prisa, con entrevistas detalladas en El País y editoriales favorables, intensifica las sospechas.

El pasado viernes, el diario madrileño ensalzaba la propuesta de Rufián como «acertada» para conectar con aquellos votantes preocupados por Vox. ¿Casualidad? Este patrón no es nuevo: en 2014, Zapatero y Bono intentaron atraer a Pablo Iglesias; con Errejón y Díaz, siempre estuvo presente la sombra socialista para dividir o unir según convenía. Hoy en día, salvar al soldado Sánchez pasa por contar con una izquierda cohesiva capaz de competir por el tercer puesto con Vox.

Rufián, conocido como el «bocas» de Santa Coloma de Gramenet, forjó su reputación en bares y TikTok antes de dejar atrás un paro y un desahucio en Barcelona para brillar bajo los focos del Congreso.

Hizo su entrada en 2015 prometiendo 18 meses hasta alcanzar la independencia catalana; han transcurrido 122 meses y continúa en Madrid como el político mejor valorado según el CIS de Tezanos. Su mentor fue Joan Tardà, aunque tanto Oriol Junqueras como la cúpula de ERC lo miran con desconfianza: le acusan de diluir el independentismo y adoptar un discurso antiindependentista.

El lameculos mayor de España y número 2 de Sánchez en el Congreso, Gabriel Rufián.

Quiere salvar España porque él es español por los 4 costados,

Lo de independentista era un bulo de la extrema derecha.

El rompecabezas a la izquierda del PSOE es complicado. Díaz no arrastra; Podemos va solo; cualquier intento de crear una sigla unitaria para desafiar a Vox se encuentra con negativas rotundas por parte de ERC, Bildu y Podemos.

Otegi sostiene que no les interesa la gobernabilidad actual. IU critica las «telenovelas izquierdistas». Sin embargo, Sumar avanza: el 21 de febrero presentarán «Un paso al frente» junto a IU, Más Madrid y Comunes. Además, se menciona a Irene Montero como posible líder ideal según Rufián, lo que representa un dardo directo hacia Díaz.

Rufián no cesa en su empeño: «Si no nos ponemos de acuerdo, nos matarán por separado».

En La Sexta alertaba sobre el peligro que representa Abascal desde Interior.

Su gira continúa: Oskar Matute estará presente en marzo en País Vasco, aunque las tensiones parecen estar enfriándose.

En ERC se murmura que él es su «peor enemigo» y que debería estar centrado en Madrid más que en Barcelona. El independentista charnego busca prolongar su carrera política; sin embargo, hasta ahora este frente plurinacional solo ha servido para inflar su ego.

En el Congreso, Rufián pasó de prometer «18 meses» a una década; ahora surge la pregunta: ¿de separatista a líder estatal?

Curiosamente, su acto del 18 lo calienta en La Sexta con esa frase ya célebre sobre ser asesinados por separado; ya se ha convertido en meme entre los bares madrileños.