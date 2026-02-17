Marlaska ‘apalea’ a la Policía Nacional y a la Guardia Civil: sube el sueldo a los Mossos, que ya cobrarán 1.000 euros más al mes que el resto

Los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil observan con asombro sus nóminas, mientras los Mossos d’Esquadra celebran un nuevo acuerdo que les incrementa el sueldo en 4.000 euros anuales. Un acuerdo que nace con espíritu político, desde el Gobierno de España para contentar a los independentistas.

Publica OkDiario que esta decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, profundiza una brecha que ya se situaba en aproximadamente 580 euros mensuales en la escala básica. Ahora, esa diferencia se eleva a 970 euros.

Los detalles escaman a los sindicatos como Jusapol, que protesta enérgicamente. Vean:

El acuerdo, alcanzado entre la Generalitat y los sindicatos de los mossos (SAP, SME y FEPOL), contempla un aumento de 330 euros mensuales en el complemento específico general para un mosso básico, quien actualmente percibe 3.058 euros brutos (desglosados en 900 euros de base, 381 euros por destino y 1.776 euros específicos). Si se tiene en cuenta las pagas extras, la masa salarial anual asciende de 42.571 euros a 47.246 euros en 14 pagas. En contraste, un policía nacional recibe anualmente 35.589 euros, mientras que un guardia civil obtiene 35.496 euros, lo que supone un descenso del 19,6% y 19,9% respectivamente.

¡¡ACUERDO “HISTÓRICO”!! 🎯 De oca a oca… y tiro porque me toca.

4.000€ anuales más… que se suman a los 8.291€ de diferencia que ya existen a día de hoy. En este país, parece que el ascensor salarial funciona mejor si llevas uniforme autonómico. Cuando interesa, aparecen… pic.twitter.com/rp2W595Dwe — jusapol (@jusapol) February 16, 2026

Un agravio acumulado

No es la primera vez que los cuerpos estatales sienten que se les ignora. Desde 2018, con el acuerdo firmado bajo el mandato de Juan Ignacio Zoido, se prometió una equiparación que ha quedado en el aire debido a incumplimientos sucesivos, regresando al punto de partida. En los siete años de Gobierno de Pedro Sánchez, se han desestimado mejoras como el reconocimiento como profesión de alto riesgo –que sí poseen los mossos– o la posibilidad de jubilación anticipada sin penalizaciones. Un mosso puede retirarse a los 59 años con una pensión mensual de 3.175 euros, mientras que un policía nacional, tras 35 años de servicio, apenas recibe 1.697 euros, lo que representa una diferencia mensual de 1.477 euros.

Miguel Gómez, presidente de Jusapol, califica esta situación como «un acuerdo político para satisfacer a socios independentistas», recordando la amnistía como antecedente relevante. Los guardias civiles consideran esto un «hachazo salarial» justificado por la «especial complejidad» del trabajo realizado por los mossos, quienes ahora reciben además unos extras por nocturnidad y festivos que suman hasta 3.600 euros, junto con una jornada reducida a tan solo 1.580 horas anuales y mejores condiciones para conciliar su vida laboral y personal.

Por su parte, el Tribunal Supremo falló en 2025 reconociendo la profesión como riesgo, pero hasta ahora el Gobierno no ha llevado a cabo dicha sentencia.

Los sindicatos estatales ya han amenazado con movilizaciones inminentes. «Saldrán a la calle para no ser considerados policías de segunda», advierte Jusapol, recordando tres acuerdos incumplidos: uno en 1992 con José Luis Corcuera, otro en 2005 con José Antonio Alonso, y uno más en 2018. La indignación crece porque el Gobierno otorga complementos específicos en pagas extras a los miembros de las policías autonómicas como los ertzainas, los mossos o los policías forales, pero no así a sus homólogos estatales salvo para altos mandos.

Las posibles repercusiones van más allá del tema salarial:

La desmotivación interna: Agentes que cubren demarcaciones amplias –los guardias civiles operan por todo el país– ven cómo se premia a aquellos que trabajan únicamente en Cataluña.

Impacto en la seguridad: Las condiciones y recursos limitados para las fuerzas estatales pueden afectar negativamente al servicio ofrecido al ciudadano fuera de las comunidades autónomas con sus propias policías.

Presión política: ¿Continuará esto con la policía vasca? Gómez anticipa un aumento del malestar.

Para ilustrar las diferencias actuales en cuanto a salarios básicos:

Cuerpo Salario anual bruto (14 pagas) Diferencia con mossos Mossos (post-subida) 47.246 € – Policía Nacional 35.589 € -11.657 € Guardia Civil 35.496 € -11.750 €

En cuanto a jubilaciones, la brecha es escandalosa: los mossos disfrutan de una pensión un 48% más alta y además tienen años extra para disfrutarla. Curiosamente, un mosso categoría 2 percibe 8.251 euros más al año que un guardia civil equivalente, y sus complementos superan en 2.339 euros los correspondientes a un policía nacional. Estos datos revelan sin lugar a dudas una realidad marcada por una desigualdad creciente.