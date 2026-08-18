Ceuta, la avalancha que desborda la frontera y se cuela en la Península

La imagen de miles de personas intentando entrar en Ceuta ha dejado de ser un mero recuerdo de 2021. Ahora, ha vuelto a transformarse en una realidad aún más compleja y en una escala considerablemente mayor. Según el informe de El Mundo, las autoridades no solo se enfrentan a la avalancha en la ciudad autónoma: un número significativo de aquellos que participaron en esta entrada masiva ha conseguido dar el salto a la España peninsular, poniendo a prueba los habituales mecanismos de control.

Lo que inicialmente parecía una crisis contenida en un territorio de tan solo 19 kilómetros cuadrados ha evolucionado en un problema que afecta a nivel nacional. Sus implicaciones abarcan cuestiones de seguridad, políticas de asilo, coordinación entre administraciones y el discurso político. El tránsito irregular desde Ceuta hacia varios puntos de la Península, ya sea mediante traslados oficiales o por fugas durante el proceso, ha encendido todas las alarmas.

De avalancha a crisis estructural

Las cifras son esclarecedoras y muestran que esta crisis poco tiene de pasajera. En tan solo dos días, a finales de julio y principios de agosto, decenas de miles de personas, principalmente de Marruecos y del África subsahariana, cruzaron hacia Ceuta. Este flujo desbordó completamente la capacidad de acogida de la ciudad autónoma y del propio Estado. Las estimaciones de diferentes organismos sitúan la entrada irregular entre 60.000 y 80.000 personas, un hecho sin precedentes en la historia reciente de las fronteras españolas.

El Gobierno central respondió con el despliegue del Ejército, el refuerzo de la Guardia Civil y la Policía Nacional, además de la ampliación de recursos para la acogida de emergencia. Se anunció la creación de nuevas plazas en Ceuta y el inicio de traslados escalonados hacia centros en la Península para aquellos casos más vulnerables, como menores no acompañados y solicitantes de protección internacional. Sin embargo, la magnitud del fenómeno ha desbordado estos planes iniciales y, sobre todo, ha abierto la puerta a grupos que ahora se mueven por la geografía peninsular al margen de los circuitos oficiales.

Esa tensión también se ha traducido en conflictos políticos. El Gobierno de Ceuta, encabezado por Juan Jesús Vivas, ha denunciado la “infraestimación” del problema, señalando que hay miles de personas aún en la ciudad, frente a la estimación mucho más baja que se maneja desde Madrid. Críticas que también abarcan el retraso en los traslados de menores y adultos a la Península, un alivio que la ciudad reclama urgentemente para reducir la presión ejercida sobre sus recursos.

“Invasores”, semántica y batalla política

El hecho de que parte del debate gire en torno al término “invasores” no es casual. En el ámbito político español, las palabras no son nunca inocentes. El uso de esta etiqueta por sectores políticos y mediáticos posiciona la crisis de Ceuta más en el contexto de una amenaza que como una emergencia humanitaria, lo que condiciona la respuesta pública.

En este marco, se encuentra la polémica sobre las personas que han llegado a la Península. Algunas han llegado mediante traslados organizados por el Ministerio de Interior y Migraciones para descongestionar Ceuta; otras, sin embargo, habrían aprovechado vacíos en el control, movimientos internos y errores administrativos para salir de la ciudad autónoma sin que su situación esté plenamente regularizada. El resultado es una combinación explosiva:

Municipios peninsulares que reciben a grupos de migrantes sin información clara sobre su estatus.

Comunidades autónomas que demandan mayor coordinación y financiación adicional.

Partidos de oposición que relacionan estos movimientos con un posible efecto llamada y con deficiencias en la protección de las fronteras.

Mientras tanto, el Ejecutivo se esfuerza por equilibrar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en derechos humanos y contener un discurso de alarma que se intensifica más allá de Ceuta.

España, Marruecos y la frontera que ya no es sólo local

La crisis ha reabierto un debate antiguo: hasta qué punto la política migratoria española está supeditada a la relación con Marruecos. Los informes acerca de la participación de redes sociales marroquíes en la organización del salto masivo a Ceuta sugieren que se trata de una operación coordinada, más en la línea de una estrategia de presión que de un evento espontáneo. Esta interpretación coincide con aquellos que se refieren a la frontera sur como un escenario de “guerra híbrida”: utilizar el flujo migratorio como herramienta política.

La consecuencia inmediata de esta situación es que cualquier decisión sobre devoluciones, traslados y regularizaciones se interpreta en términos diplomáticos. La rapidez con la que se han regresado a Marruecos decenas de miles de personas contrasta con el atasco que enfrentan quienes permanecen en una zona gris: menores, posibles solicitantes de asilo y aquellos que, tras participar en la avalancha, ya se encuentran en la Península.

En esta zona de incertidumbre se acumula gran parte de la tensión. Los ayuntamientos afectados demandan información precisa, mientras que el Gobierno asegura estar actuando conforme a la ley. La Unión Europea observa con atención cómo se están gestionando la frontera y los movimientos internos en España, consciente de que Ceuta es puerta de entrada al espacio Schengen.

Posibles derivas: seguridad, asilo y narrativa

Lo que suceda en las semanas venideras con las personas que han llegado a la Península determinará la respuesta política a medio plazo. En la mesa de discusión hay tres grandes vectores:

Seguridad interna – Aumento de la vigilancia en puertos y estaciones para detectar desplazamientos irregulares. – Presión policial en asentamientos informales, especialmente si se expanden a ciudades de tamaño medio. – Debate sobre un refuerzo de las leyes de extranjería y las competencias del Ministerio de Interior.

Políticas de asilo y acogida – Riesgo de saturación en los sistemas de acogida peninsulares si una parte significativa de los recién llegados solicita protección internacional. – Tensión entre criterios garantistas (estudio individualizado de casos) y demandas de procedimientos más rápidos para quienes no cumplan requisitos. – Reevaluación de los cupos de distribución de menores y adultos entre comunidades autónomas.