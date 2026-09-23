Las joyas de Zapatero cambian de nacionalidad: ahora sí, un regalo del rey de Arabia Saudí hace 19 años

¡Por fin!

José Luis Rodríguez Zapatero ha señalado que el origen de las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho se remonta a la corte saudí. El expresidente sostiene que las recibió del rey Abdalá bin Abdulaziz hace casi dos décadas, durante la visita oficial del monarca a España.

Esta versión surge en medio de una investigación que lleva a cabo el juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional. Las joyas, halladas durante un registro en el despacho de Zapatero en la calle Ferraz, han sido valoradas por Ansorena en 1.323.915 euros. Este conjunto incluye collares y pulseras adornadas con diamantes, rubíes, zafiros y esmeraldas. Definitivamente, se trata de una colección que difícilmente podría confundirse con un simple recuerdo institucional que acabe en una vitrina.

Una explicación con implicaciones jurídicas

El expresidente ha argumentado que se trataba de un regalo personal, relacionado con su esposa, Sonsoles Espinosa, y no de un pago vinculado con alguna de sus actividades posteriores. La fecha es significativa: se habría dado en 2007, año en que Zapatero era presidente del Gobierno y Abdalá visitó España para recibir el Toisón de Oro.

La antigüedad del presunto regalo podría tener impacto en ciertas responsabilidades fiscales, aunque no elimina el problema principal: demostrar quién entregó las joyas, en qué circunstancias y bajo qué tratamiento administrativo. La pesquisa también debe esclarecer si las piezas eran de carácter privado o institucional.

El juez ha solicitado documentación que acredite el origen de las alhajas.

Se argumenta que Arabia Saudí debe aportar certificados o registros.

Las hijas del expresidente han sido convocadas como investigadas para el 30 de noviembre.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene una postura diferente, considerando que las joyas podrían representar un “pago en especie” en el marco de una presunta red internacional de influencias.

La escasez de documentos podría volverse un punto débil para la defensa. Informes recientes indican que, a pesar del tiempo que ha pasado, aún no se ha presentado una certificación oficial saudí que valide la entrega. Esto se complica aún más, dado que Abdalá falleció en 2015 y cualquier verificación deberá realizarse a través de archivos estatales o diplomáticos.

El precedente de los regalos declarados

Este asunto también ha reavivado la discusión sobre cómo se gestionan los obsequios recibidos por los presidentes del Gobierno. Durante la presidencia de Zapatero, constan otros regalos que fueron entregados al Patrimonio de la Administración General del Estado, que incluyen relojes de sobremesa dorados con esmeraldas y una representación artesanal de una escena del desierto.

La clave radica en que las joyas aparentemente no se registraron en esos documentos. Aquí es donde surge gran parte de la controversia política: no es suficiente con apelar a una costumbre diplomática si el valor de las piezas demanda clarificar su naturaleza y destino.

La investigación, además, se enmarca dentro del denominado caso Plus Ultra, que examina las relaciones y actividades internacionales del exmandatario. La acusación y la justificación de Zapatero se encuentran en caminos opuestos: un regalo privado frente a un posible beneficio relacionado con contactos y gestiones.

Este episodio también tiene una clara dimensión política. Zapatero aún ejerce influencia en sectores del socialismo y participa con frecuencia en debates internacionales. La imagen de un expresidente proporcionando explicaciones ante un juez sobre el origen de unas valiosas joyas brinda munición a la oposición y coloca al PSOE en una posición delicada que no se puede desviar simplemente con una declaración formal.

Como dato adicional, varias piezas atribuidas a Mohamed VI y halladas en la misma caja fuerte tienen un valor total considerablemente inferior, cerca de 8.200 euros. Así, el inventario mezcla recuerdos de distintas monarquías y convierte la caja fuerte de Ferraz en una curiosa y exclusiva guía de diplomacia de regalos.