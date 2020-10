Un colaborador de la TV3, a los camareros en paro tras el cierre de bares en Cataluña: «Aprovechad para aprender catalán, que luego todo son excusas»

Se llama Melcior Comes y tiene un nombre y apellido muy catalán y mucho catalán, pero su intelecto está por los suelos, aunque se las de de escritor (?) de esos continuamente galardonados por las esferas del independentismo.

Como no podía ser menos para alguien con sus ideas tan supremacistas y elitistas, el tal Comes es colaborador de los entes públicos catalanes, TV3 y Cataluña Radio.

Ahora, con el cierre de bares y restaurantes en Cataluña, que ha mandado al paro a una profesión ya de por sí castigada en 2020 como la de los camareros y profesionales de la restauración, el tal Comes recomienda aprovechar el tiempo que dure el cierre y que aprendan…catalán. «Que después todo son excusas», dice con ironía.

Al parecer, sus estudios y sus escritos no le han dado para entender que en una profesión tan sufrida como la de camarero y un sector como la hostelería y restauración, los turnos extensos no dan para aprender el idioma que hablan los buenos catalanes como él.

Que els cambrers aprofitin per aprendre català. Que després tot són excuses.

El de Comes ha sido un tuit que ha provocado una oleada de reacciones.

20.000 personas siguen a este personaje. Precariedad laboral, ERES, ERTES, incluso con horarios de 10 o 12 horas en la hostelería y mucho, mucho desempleo por el COVID19. Gente que no tendrá para comer, pero este hombre tiene claro lo que realmente es importante…La lengua.

