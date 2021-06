¿Concordia? Los indultados por Sánchez salen de Lledoners amenazando: «El Estado español debe ser condenado»

Aunque parecía previsible, se confirma la noticia: los siete indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez han salido de la prisión de Lledoners con pocas ganas de hacer campaña por la concordia y la convivencia. Todo lo contrario. Los políticos presos catalanes han abandonado la cárcel, donde a tenor de su buen aspecto físico, han vivido estupendamente, con afán revanchista y ganas de venganza: «Que quede bien claro, estamos conjurados en una victoria inmediata: que el Estado sea condenado en el Tribunal europeo de Derechos Humanos por haber vulnerado los derechos y libertades de este país. Ganaremos», decía Jordi Sánchez.

El otro Jordi, Cuixart, también venía con ganas de fiesta: «Que nadie se confunda, seguiremos ejerciendo cada uno de los derechos condenados por el Supremo. Seguiremos protestando contra todos los poderes. Estamos en nuestro derecho de protestar ante cualquier injusticia. Seguiremos adelante y no callaremos nunca. Hoy queremos enviar un mensaje a la sociedad catalana y a la juventud de este país, mi único objetivo de aquí al entrar era salir como presidente de Òmnium Cultural y el Estado jamás decidirá quién es el presidente de Òmnium Cultural. Viva Cataluña libre y vivan los Países Catalanes».

Jordi Cuixart:

«Por todos aquellos que hoy están sufriendo más duramente la represión. Hoy no es un día de renuncia, es un día en el que los catalanes nos reafirmamos a seguir luchando. Que nadie se equivoque, si hoy los presos políticos estamos fuera es porque el Estado no nos ha podido aguantar más días dentro de la prisión, no han podido por la presión de Europa y la de los catalanes. Querían que lo perdiéramos todo, pero lo único que nos han hecho perder es el miedo. Que tomen nota aquí, en Madrid y allí donde sea necesario. Y que nadie se confunda, seguiremos ejerciendo todos y cada uno de los derechos»

Jordi Sánchez:

«Hoy es un gran día para este país, porque pese a todo lo que la justicia española y el Estado nos ha querido y nos ha hecho, salimos todos juntos, dignos y unidos. No aceptaremos ningún silencio a cambio de los indultos. Lo haremos y lo haremos juntos, bien y ganaremos Y lo haremos al lado de toda la gente de este país.»

Joaquim Forn:

«Nos preocupaba cómo íbamos a salir de la prisión y hoy podemos decir que salimos con unas convicciones inamovibles, no solo eso, no hemos cambiado de opinión sino que seguimos pensando lo mismo. Somos más fuertes que nunca porque nuestras convicciones nos llevan a asegurar que seguiremos luchando por la independencia y por el retorno de todos los exiliados. Viva Cataluña libre

Josep Rull:

«Es un día lleno de emociones de todo tipo. No nos cansaremos de repetir gracias por esta dignidad. Dejadme que lo explique: en los momentos más duros, en Estremera y Soto del Real, tenías la sensación de que esto quedara inerte pero luego mirábamos las imágenes del 1-O y pensábamos qué dignidad, qué orgullo más grande servir a este país. ¿Dicen que tenemos que pedir perdón? Quien tiene que pedir perdón son aquellos que pegaron a nuestra gente simplemente por querer expresar democráticamente su derecho a ser libre. Si vosotros no tuvisteis miedo, nosotros no tenemos derecho a tenerlo, esa es la fuerza de este pueblo. Seguimos en pie, siempre en pie. Ahora nos sugieren, mirad, si quieren ser independentistas lo pueden hacer pero no tenéis derecho a conseguir la independencia, pues les decimos que seguiremos luchando por conseguirla, y la ganaremos

Jordi Turull:

«Yo me sumo y muestro mi gratitud y compromiso. No nos hemos sentido ni un minuto solos. En este país hay gente fantástica. Gracias por ser el motor de nuestra fuerza y coraje. Quiero recordar a los exiliados, que han demostrado que en Europa hay un Guantanamo de la Justicia. Que sepan los exiliados que ahora se sumarán nueve personas más para conseguir su libertad porque, hasta que ellos no la consigan, la nuestra no será una libertad plena. Nos han dado un indulto parcial y revisable, que lo escuchen bien fuerte: nuestro compromiso ni es parcial, ni es condicionable.

Raül Romeva:

«Salimos a trabajar por la república, que nadie se equivoque, si creen que se nos han cerrado las ganas, se han equivocado de pueblo y de época, es necesario agradecer a los seis compañeros que me acompañan y a las dos mujeres que nos han acompañado desde la distancia, porque hay un matiz de género en las cárceles y en la sociedad, y queremos reivindicar ese sesgo de género. Han sido muchos años, en 2015 me dejé enredar y comenzamos un proceso que sabíamos que no sería ni fácil ni rápido pero estábamos determinados. Vamos a por todas, decíamos en 2015, hoy seguimos en ese camino, seguimos trabajando y seguimos sumando por la república, no es una opción, es una necesidad»

Oriol Junqueras:

La independencia es la libertad de este país, la opresión no nos pliega ante nada, al contrario, refuerza nuestras convicciones. El país nos necesita tanto como siempre y más que nuca. Salimos con el compromiso de seguir trabajando desde la política para hacer todo eso que nunca tendría que haber salido de la política. No hay ideal más noble que el de la independencia»