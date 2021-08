El partido de los expodemitas Teresa Rodríguez y Kichi equipara la situación de las mujeres de Andalucía con las de Afganistán

‘Adelante Andalucía’ es la formación que comandan los expodemitas Teresa Rodríguez y José María González ‘Kichi’ tras lograr desmarcarse de las directrices de la cúpula nacional de Unidas Podemos.

Este partido ha comparado la situación de las mujeres en Andalucía con las de Afganistán.

«El odio hacia las mujeres es universal», tuiteaba su cuenta oficial, al tiempo que adjuntaban una imagen de un mural andaluz que fue ultrajado comparándolo con la icónica fotografía de Kabul donde se ha empezado el borrado de las mujeres cuyas fotografías eran visibles en una tienda tras la victoria de los talibanes.

Varios eran los comentarios en contra de ‘Adelante Andalucía’:

Las redes alucinaban:

No tenéis vergüenza. Aquí no nos matan por enseñar los tobillos,ni nos condenan a prisión por no ponernos velo.Podemos hablar sin que nos flagelen.

Vosotros sois los que defendéis q es su cultura y hay q respetarla, defendeis el hiyab y q casen a menores con ancianos. Hipócritas

