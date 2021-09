Ayuso y Almeida: «Sánchez es un político con ideas trasnochadas que cree que ganará España yendo contra Madrid»

El objetivo es 2023 y desbancar a Pedro Sánchez de La Moncloa.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, no titubean a la hora de responder sobre la verdadera meta que tiene entre ceja y ceja el Partido Popular.

En una entrevista en El Mundo este 26 de septiembre de 2021, ambos pilares de la formación presidida por Pablo Casado rechazan cualquier tipo de roce y de enfrentamiento a cuenta de la presidencia del PP madrileño.

La inquilina de la Puerta del Sol lo tiene muy claro:

Y el primer edil capitalino respalda las palabras de la jefa del Ejecutivo autonómico:

Los dos son muy contundentes a la hora de rechazar todas las etiquetas negativas que desde la izquierda se le quieren colgar a Madrid: xenófoba, homófoba, ciudad de borrachera o insegura. Ayuso replica que:

Si esos ataques dañan el empleo o perjudican proyectos que pueden venir a Madrid, sí me preocupan. Pero ese tipo de campañas lo que reflejan es que la izquierda se está derrumbando. Viven de colectivizar homosexuales, transexuales, de separar al hombre de la mujer… Y de buscar una idea autoritaria y también de manera autoritaria imponer la censura bajo falsas banderas como el medioambiente y el feminismo.

El alcalde madrileño esgrime que esas acusaciones parten de sectores que no entienden lo que es verdaderamente Madrid:

Quien dice eso no entiende lo que es Madrid ni entiende a los madrileños, que somos los que vivimos en esta ciudad vengamos de donde vengamos. Como no entienden que estamos ante la sociedad más abierta, dinámica y plural que hay en España , una sociedad conformada por gente de cualquier parte del mundo; tienen que acudir a clichés, a enfrentamiento, a división, a patrimonializar banderas que son de todos.

La presidenta autonómica, cuando le preguntan por la táctica que Sánchez y sus acólitos tienen para intentar revalidar su mandato en La Moncloa y que no es otra que cargar contra Madrid, tiene muy clara la respuesta:

Siguen sin entender ideológicamente lo que es Madrid. Políticos con políticas trasnochadas, que van en sentido contrario a la sociedad madrileña. Al no comprenderla, discriminan a Madrid siempre que pueden con sus actuaciones.

José Luis Martínez-Almeida es de la misma opinión y asegura que el problema es que siguen sin entender lo que significa Madrid:

Ellos piensan que van a ganar España contra Madrid, y no son conscientes de que no se puede entender España sin Madrid, y es donde se equivocan. Este verano por toda España me decían: ‘Seguid así, dale ánimos a la presidenta’.