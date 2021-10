El gran troleo a los independentistas catalanes en el aniversario del 1-O: “La república no existe, idiota”

Los independentistas catalanes están recibiendo una avalancha de burlas en el aniversario del 1-O.

A través de la frase “La república no existe, idiota” han recordado, tanto en calles como en redes sociales, el fracaso del golpe separatista. Una herida que aún sigue abierta para la extrema izquierda, quienes amenazaron (pese a los indultos de Pedro Sánchez) a buscar la independencia a cualquier precio.

Mientras los independentistas siguen soñando con su ‘republiqueta’, en varios puntos de Cataluña hay pancartas que desmontan su realidad: “¡La república no existe, idiota!”.

La iniciativa se trata de un pequeño homenaje al mosso que pronunció esta frase cuando disolvía una manifestación separatista. El mismo agente fue expedientado por la División de Asuntos Internos (DAI) y posteriormente absuelto por una juez.

Para más resquemor de los separatistas, VOX ha mostrado en las redes sociales una de estas pancartas que han aparecido en algunos puentes de la ciudad de Lérida.

Sin embargo, no es la única, ya que estas pancartas también están en la pasarela de los institutos o en el Puente Viejo de la ciudad.

“Lérida despierta este 1 de octubre con dos pancartas que recuerdan la frase ‘la República no existe’. ¡Gracias por este estupendo amanecer!”, ha señalado la formación de Santiago Abascal.

A la publicación en redes se sumó la de Macarena Olona, quien compartió el vídeo viral del mosso dando el ‘tirón de orejas’ a uno de los separatistas, lo que llevó a que le abrieran un expediente que finalmente quedó sin sanción.

La Comunidad y Policías Unidos (CPU) también compartió las imágenes, mientras que reiteraba su apoyo al agente por su forma de actuar.

Un troleo que se ha vuelto viral en las redes sociales, ya que los usuarios aprovecharon este 1-O para celebrar el fallido golpe separatista.

— No me creo ná (@Nomecreon51) October 1, 2021

A ver, chisTorra…

No es que no defendierais la república… es que en 8 segundos no os dio tiempo.

Tenéis más miedo que vergüenza.#LaRepublicaNoExisteIdiota https://t.co/7WIzbl8QkD

— No me creo ná (@Nomecreon51) October 1, 2021