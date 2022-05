Almeida (PP) ‘psicoanaliza’ a Sánchez (PSOE) y llega a una aterradora conclusión

José Luis Martínez-Almeida hizo un rápido ‘psicoanálisis’ para saber qué está pasandole por la cabeza a Pedro Sánchez.

El alcalde de Madrid llegó a la aterradora conclusión de que el presidente del Gobierno está “un tanto desquiciado”.

¿El motivo?, que “está en tiempo de descuento. Cada día que pasa es un día menos como presidente del Gobierno y eso, a mi juicio, le tiene un tanto desquiciado. Porque él lo único que quiere es ser presidente del Gobierno”.

El ‘popular’ considera que esa situación de “desquicio” obliga al socialista a “una huida hacia adelante” en la que busca culpar al Partido Popular de todas las polémicas y todos los ataques a las instituciones democráticas protagonizados por el PSOE-Podemos.

“La culpa, para Pedro Sánchez, de todo lo que le sucede a España en este momento es del PP. La culpa del caso Pegasus, de la inflación por las nubes, el precio de la energía y que el independentismo consiga que se cese a la directora del CNI es, para Sánchez, del PP”, recalcó Almeida.

“Todo esto porque Sánchez sabe que esto [su permanencia en Moncloa] se le acaba. Que los españoles no pueden más, no tienen paciencia con él y no les cuelan los insultos y las descalificaciones de Sánchez”.

Un análisis del alcalde de Madrid que llegan justamente el mismo día que el presidente del Gobierno fue abucheado a su llegada a la Feria Nacional del Vino de Ciudad Real, donde los asistentes le recibieron con gritos de: “¡Fuera, fuera!”.

Una muestra de desprecio de los españoles que también salpicó a quienes le acompañaban: la ministra de Industria, Comercio y Turismo; Reyes Maroto; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación; Luis Planas; la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant.

Para Almeida, la “huida hacia adelante” de Sánchez lleva a realizarse una preocupante pregunta: “¿Cuánto va a costar en términos institucionales, sociales y económicos?”. A lo que respondió él mismo en un tuit posterior: “La prórroga nos va a salir muy cara”.

El tiempo de descuento ha empezado para Pedro Sánchez. La prórroga nos va a salir muy cara.

Ruptura interna

Si el abucheo en Ciudad Real ya suponía un duro golpe a la imagen del presidente del Gobierno, el discurso inaugural de Emiliano García-Page fue la puñalada por la espalda que acabó por hundirle en Castilla-La Mancha y demostrar la ruptura interna del PSOE.

El presidente autonómico reprochó al Gobierno de Sánchez que esté sometido al chantaje que hacen sus socios de ERC y EH Bildu.

“A ver si ahora resulta que los culpables van a terminar siendo los que pasen por víctimas, hasta ahí podía llegar la cosa”, aseguró el dirigente del PSOE.

“No tenemos que estar sometidos a ningún tipo de chantaje ofensivo, indignante u obsceno como estoy viendo por ahí. Es verdaderamente tremendo. Lo dejaré claro, hay unas cosas que están pasando en España que a mí no me van a hacer, ni mucho menos, cambiar de opinión. Tontos tontos, no somos. No me estoy refiriendo al recibo de la luz, ¿eh? A ver si ahora resulta que los culpables van a terminar siendo los que pasen por víctimas, hasta ahí podía llegar la cosa”, sostuvo Page.

El presidente de Castilla-La Mancha definió a los socios de Sánchez en el Congreso como “la gente menos fiable de la que hay en política española”.

“Ojo, que si la estabilidad de este país pasa, si la estabilidad de la economía y de todas las medidas que necesitamos para la recuperación, pasan por la gente menos fiable de la que hay en política española, pues, como comprenderán, habrá que pensar. Y lo tendremos que pensar entre los que estamos en lo que estamos. Hoy aquí por lo menos tenemos una ventana de normalidad en una España que se empeña muchas veces en no estar tranquila”, recalcó el dirigente socialista.