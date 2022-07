Anna Gabriel, exdiputada de la CUP, vuelve a España y se entrega al Tribunal Supremo

La exdiputada regional de la CUP, Anna Gabriel, huida como una buena cobarde de la Justicia Española hace cuatro años, regresó de Suiza este 19 de julio de 2022.

La independentista declaró voluntariamente ante el Tribunal Supremo para regularizar su situación procesal.

En marzo de 2018, Gabriel fue acusada de desobediencia y cuatro meses después de rebeldía. Sin embargo, no existía ninguna orden internacional de detención porque los delitos que se le atribuían no constituyen una pena de prisión, solo está condenado con la inhabilitación de empleo o cargo público de hasta dos años de duración. No obstante, sí existía una orden nacional de detención para que declarara ante el tribunal, ya que no pudieron escucharla antes.

Tras su declaración ante el juez Llarena, este dictaminó la libertad provisional. Gabriel deberá facilitar al TS un domicilio y teléfono para poder se localizada de manera inmediata y comparecer ante el órgano judicial cuantas veces sean necesarias. Con la finalización del proceso se elimina la orden nacional de búsqueda y detención.

En un comunicado, la independentista dio detalles sobre la razón por la que se entregó:

«Es un paso procesal necesario para recuperar una libertad de movimientos que nunca tenía que haber perdido».

La acusada dejó claro que ya habrá tiempo de hacer una valoración política de su entrega al Supremo y anunció que su residencia y trabajo seguirán estando en Suiza. Aunque aseguró que sus compromisos políticos y sociales siguen estando en Cataluña. Por lo pronto, siguió los pasos de otros políticos catalanes como Merixtell Serret, ya que tienen el mismo abogado, actualmente es diputada en el Parlamento catalán.