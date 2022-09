Alfonso Serrano (PP) derrumba el gran bulo de Esther Palomera contra Ayuso y Almeida para ‘salvar’ al PSOE

El gran bulo de Esther Palomera se derrumbó como un castillo de naipes.

La periodista de izquierdas publicó este 15 de septiembre en ‘elDiario.es’ el artículo titulado ‘Madrid bien vale una pensada’ donde afirmó que José Luis Martínez-Almeida se encontraba en tensión con Isabel Díaz Ayuso por la (falsa) decisión de meter como candidato para el Ayuntamiento a su consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty.

A lo que agrega: “Retirar a un alcalde de la carrera electoral si no es por voluntad propia no es fácil. Los de Feijóo saben que se trata de una nueva boutade de la inquilina de Sol, que se empeña en incordiar. A Sánchez, a Casado, a Feijóo, a Almeida o a quien se cruce en su desproporcionado camino”.

Sin embargo, todo se trataría de un gran bulo como denuncia el propio Alfonso Serrano a través de su cuenta oficial de Twitter.

El secretario general del PP de Madrid no dudó en desacreditar la información publicada en el diario de extrema izquierda, sino que además aprovechó para meterle un ‘zasca’ a la periodista y tertuliana afín al PSOE, donde casualmente está ‘fichado’ su hijo.

“Estimada Esther Palomera, la información que afecta al PP de Madrid es falsa. Esa encuesta del PP de Madrid no existe. Entiendo que PSOE tenga dificultades para encontrar a alguien que compita con José Luis Martínez-Almeida pero no faltar a la verdad para esconder un problema del PSOE, no del PP”.