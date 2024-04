Ayuso se mofa de la ‘nueva Mema’ por recurrir al ‘comodín del novio’ para atacarla: “¡Viven a cuerpo de rey!”

Para coger palomitas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a dejar en ridículo a la portavoz de MásMadrid, Manuela Bergerot, en el Pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves 4 de abril.

La acólita de Mónica García, como el resto de la izquierda, no encuentran argumentos para criticar la gestión de la popular así que solo la atacan a nivel personal, embarrando el juego político. De nuevo, ha usado a la figura del novio de Ayuso para intentar hacer mella en la imagen de la presidenta de Madrid.

La ‘feminista’ acusó a la presidenta de ser una “adolescente enamorada que ahorra cada euro de la paga para comprarle un detallito a su pareja”. Además, la ha acusado por la reforma que hizo su pareja antes de estar con ella. Afirmó que inundó a “los vecinos de abajo y que, además, ocasionó el cierre del bar de abajo”.

Ante el cobarde ataque, Ayuso se burló de la política de extrema izquierda al preguntar de forma retórica “¿por qué cerró el bar de la casa que reformaba mi pareja antes de que fuera a vivir, cuya placa de arriba era de la vivienda oficial de la época de Franco, que techa con una placa decenas de miles de inmuebles de todo Madrid?” para luego concluir con un “la trama de corrupción del novio de Ayuso, ojo”, que despertó las risas y aplausos de la bancada popular.

Siguió con otras preguntas como “¿puso suelo radiante?,¿oriento el aire al norte o al sur?” para retratar la última memez de la izquierda. “¿De verdad que ese es el periodismo de investigación?”, se preguntó esta vez sí en un tono serio.

“¿Creen que tenemos que llegar a algo tan absurdo? Las feministas de la ultra izquierda. Les pido, si pueden, a que me fiscalicen por mi gestión y no por mi vida sentimental que no le compete a nadie. Yo no sé nada de la vida personal de ninguno de ustedes pero si empezamos con inspecciones fiscales, uno a uno, cómo pagan a la persona que trabaja en su casa, sus negocios, qué propiedades tienen, se caen abajo la mitad. Como pasa con la señora Yolanda Díaz, que se va a la toma de posesión de Lula y se pega una semana en Punta del Este con todo su equipo. ¿Por qué no hablan de eso en el Congreso? Porque viven a cuerpo de rey, como hace siempre la ultra izquierda.

Mientras ustedes viven con lujos, las personas están cada vez peor y lo más chavista de todo es que utilizan su vida para atacar al adversario político, desguazando su vida particular, llenándolo todo de tramas y grandes mentiras, Solo se han quedado a hacerme daño, a intentar frivolizar mi imagen pero en definitiva la única que da siempre cuentas, ni desprecia los Parlamentos, soy yo”. ”.