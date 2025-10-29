Castilla y León despliega su otoño: la Junta refuerza su apuesta para liderar el turismo nacional

El otoño en Castilla y León no se limita a “sofá y manta”. La Junta ha desvelado en Madrid, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, su nueva campaña de promoción turística para esta temporada, bajo el lema ‘Un viaje que merezca la pena. Ahora más que nunca’. El evento, dirigido por Alfonso Fernández Mañueco, ha congregado a representantes del sector, medios de comunicación y un grupo de influencers que tienen más seguidores que habitantes algunos pueblos de la región.

Con este despliegue, el gobierno autonómico quiere dejar claro que el turismo en Castilla y León no es exclusivo del verano ni solo para aquellos nostálgicos del románico: aquí hay opciones para todos los gustos, edades y estaciones.

La campaña, que continúa el mensaje lanzado en FITUR en enero, añade ahora el eslogan “Ahora más que nunca”, con la intención de resaltar el atractivo otoñal de la región en un momento en el que el turismo rural sigue marcando récords a nivel nacional. El objetivo es ambicioso: reforzar la imagen de Castilla y León como destino líder en turismo de calidad y consolidar el crecimiento conseguido en los últimos años. La Junta pone especial énfasis en colaborar con empresas del sector y apoyar a autónomos y emprendedores, apostando por la innovación, la calidad y la excelencia como sus principales señas de identidad.

Entre los argumentos sólidos para atraer visitantes, el presidente Mañueco destacó la riqueza patrimonial, natural y enogastronómica de la Comunidad, que se traduce en cifras impresionantes:

Más de 820.000 hectáreas de espacios naturales protegidos y ocho lugares declarados Patrimonio Mundial.

y ocho lugares declarados Patrimonio Mundial. 17 denominaciones de origen en vinos y nueve rutas del vino reconocidas, ideales para quienes desean combinar paisaje con buena bebida.

y nueve rutas del vino reconocidas, ideales para quienes desean combinar paisaje con buena bebida. Un recetario histórico que supera las 12.000 recetas , respaldadas por más de 5.000 restaurantes y más de 60 figuras de calidad agroalimentaria.

, respaldadas por más de 5.000 restaurantes y más de 60 figuras de calidad agroalimentaria. La mayor oferta de turismo rural en España, con alojamientos emblemáticos como las Posadas Reales.

Experiencias de otoño: naturaleza, cultura y gastronomía

El menú otoñal que ofrece Castilla y León es tan variado como su geografía. La campaña promueve rutas por el Lago de Sanabria, los paisajes rojizos de Las Médulas, así como por la Montaña Palentina o las sierras de Gredos y Francia. Espacios que invitan tanto al relax como al turismo activo, con actividades al aire libre que incluyen senderismo, rutas en bicicleta, espeleología o paseos a caballo. Para aquellos interesados en experiencias más “de cuchara”, la Comunidad destaca jornadas gastronómicas enfocadas en la micología, vendimia o matanza del cerdo; además de eventos destacados como el IX Congreso Internacional de Cocina y Turismo Micológico “Soria Gastronómica” o las Jornadas “Cruzando la Raya. Sabores de la Frontera” en Salamanca y Zamora.

En cuanto a lo cultural, la agenda otoñal incluye festivales, exposiciones y recorridos por ciudades monumentales; desde la sobriedad histórica de Ávila hasta el ambiente universitario vibrante de Salamanca. La Junta también aprovechará la feria INTUR, programada del 13 al 16 de noviembre en Valladolid, para mostrar su potencial turístico e introducir novedades junto a la Federación de Hostelería y las rutas del vino regionales.

El factor digital y la apuesta por la notoriedad nacional

Una novedad relevante dentro de esta campaña es su enfoque hacia lo digital. Influencers como David Galán “Redry” y Alba Saenc, ambos con más de 800.000 seguidores cada uno, serán los encargados de dar voz a esta promoción a través de redes sociales. En total, los creadores implicados suman más de 1,5 millones de seguidores; una oportunidad única para alcanzar públicos que tal vez aún no saben diferenciar entre una morcilla burgalesa y un hornazo salmantino. La campaña tendrá difusión tanto en medios autonómicos como nacionales, prestando especial atención a las plataformas digitales más populares.

Turismo, empleo y cohesión territorial

La estrategia impulsada por la Junta va más allá del ámbito turístico; también tiene tintes políticos. El turismo se ha convertido en uno de los pilares económicos fundamentales, Castilla y León busca afianzarse como un referente en turismo sostenible, desestacionalizado e impulsor del empleo. Según datos recientes, esta Comunidad representa el 17% del total de viajeros y el 14% del total pernoctaciones en alojamientos rurales españoles; cifras que evidencian una notable recuperación.

La apuesta por calidad e innovación junto con una colaboración efectiva entre lo público y lo privado pretende también combatir la despoblación e impulsar una mayor cohesión territorial; un objetivo recurrente dentro del discurso institucional. Cada visitante representa un pequeño pero significativo aporte para mantener vivo el tejido rural e impulsar las economías locales.